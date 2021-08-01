محافظ أسوان يتابع جهود احتواء تسريب محدود لغاز الكلور بمحطة مياه بإدفو

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تداعيات حادث التسريب المحدود لإحدى أسطوانات غاز الكلور بمحطة مياه الشرب بقرية أبوغلاب بمركز إدفو، الذي جرى احتوائه بالتدخل السريع لقوات الحماية المدنية، ما ساهم في إنقاذ حياة المواطنين المقيمين بها، لافتا إلى أن التسريب أدى إلى حدوث أختناق لـ35 عامل بالمحطة ومواطنين، بالإضافة إلى بعض رجال الشرطة بإدارة الحماية المدنية، بعد التدخل للتعامل مع التسريب.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، بأنه تم نقل جميع المصابين لمستشفى أدفو المركزى بسيارات الإسعاف، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية، وكل أوجه الرعاية الطبية لهم، مؤكدا أنه تم خروج جميع المصابين من المستشفى باستثناء 7 حالات، جار تلقيهم العلاج اللازم ومتوقع خروجهم خلال ساعات.

على جانب آخر، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة تنظيم الحملات اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة، ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، بجانب رفع الإشغالات وفتح الطرق أمام المارة من المواطنين، علاوة على صيانة أعمدة الإنارة، وإزالة الإعلانات المخالفة التي تشوه المنظر العام للشوارع والميادين، وذلك ضمن جهود المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على الاستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مع تفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية، ووسائل النقل بالالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.