محافظ دمياط تفتتح توسعات مركز الغسيل الكلوي بمستشى سرو المركزي

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، توسعات مركز الغسيل الكلوي بمستشفى السرو المركزي، وذلك بحضور النائب محمد الحصى عضو مجلس النواب، والنائب وليد التمامى والنائب محمد أبو حجازى، عضوا مجلس الشيوخ، والدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، وحمدى شامة رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو.

حيث تفقدت «المحافظ»، الدور الأول بالمركز الذي يتضمن 10 أسرة مزودة بماكينات غسيل كلوى، وكل التجهيزات الطبية، وفقاً لأعلى المعايير والاشتراطات، الذى جاء بتمويل مشترك بين المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر، ووزارة الصحة والسكان، كما حرصت على التواصل مع المرضى بالمركز، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأثنت المحافظ، على جهود المجتمع المدني، وحرصه على المشاركة المجتمعية الفعالة، للنهوض بكل الخدمات والقطاعات، كما أكدت أن ما يشهده المستشفى اليوم، بافتتاح مركز الغسيل الكلوي، يُعد نقلة كبيرة حققها المجتمع المدني للتخفيف عن كاهل المرضى من أهالى المدينة، مشيدة بالدور الذى يقوم به صندوق تحيا مصر برعاية رئيس الجمهورية، لدعم كل القطاعات، التي يأتي على رأسها القطاع الصحي.

ووجهت «المحافظ»، التحية لمديرية الصحة، وجيش مصر الأبيض من الأطقم الطبية والتمريض، وجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مشيدة بما قدموه من جهد غير عادى لمواجهة أزمة كورونا.

وشهدت المحافظ، فعاليات تكريم الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة ومدير المستشفى، وعدد من الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالأقسام المختلفة بالمستشفى، كما تسلمت هدية تذكارية من المجتمع المدني تقديرًا لجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.