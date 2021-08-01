رغم التسجيل المبكر.. «الصحة» تكشف سبب تأخير تطعيم بعض المواطنين

أوضح المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، سبب تأخر إرسال رسالة للمواطنين الذين سجَّلوا مبكرًا للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، موضحًا أن «الاعتبار الأول في الاختيار طبي بحت»، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية له اليوم.

الأولوية في الحصول على اللقاح لأصحاب أكبر عدد من الأمراض المزمنة

وأضاف «صلاح»، أن السيستم الذي يُسجل عليه المواطن، يختار على حسب الاعتبارات المرضية وفقا للبيانات التي يقدمها المواطن، فمن يسجِّل 4 أمراض مزمنة يكون أولى ممن يسجل 3 أمراض فقط ويتلقى اللقاح بشكل سريع، ثم بعد ذلك يتم اختيار كبار السن، إلى جانب عدد مراكز التطعيم والطاقة القصوى لكل مركز.

يجب الحصول على التحاليل والروشتات أثناء الذهاب للحصول على اللقاح

وأردف مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أنه عندما يتوجه المواطن لمركز التطعيم بلقاح كورونا يتم التحقق من مدى إصابته بهذه الأمراض التي قام بتسجيلها مثل شهادة أو تقرير طبي أو روشتة أو تحاليل.

هناك صراع بين الدول للحصول على اللقاحات

وأوضح الدكتور أيسم صلاح، أن هناك صراعا بين الدول للحصول على اللقاحات، وتقاطر وصول الجرعات أمر مهم وأي تأخر في وصولها يكون لها تأثير على الرسائل التي يتم إرسالها.

نعمل على إصدار شهادات التطعيم الجديدة منذ 3 شهور

وأردف أن هناك اعتبارات سياسية واقتصادية لكل لقاح ولكن المرجعية الرئيسية للعالم كله هي منظمة الصحة العالمية، ويتم العمل على إصدار شهادات التطعيم الورقية الجديدة للقاح كورونا منذ أكثر من 3 شهور تقريباً.

وأردف أنه تم استخراج نموذج ورقي من خلال شهادة مؤمَّنة على أوراق عالية التأمين تم الحصول عليها من مجمع الإصدارات الذكية وغير قابلة للتزوير ويوجد عليها علامة مائية وهي عالية التأمين، كما أن هناك أولويات في الحصول على لقاح كورونا أبرزها السن والأمراض المزمنة.