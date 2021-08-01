«إقليم القناة» يستعد لفعاليات الأسبوع الثقافي

أنهت الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، اليوم الأحد، الاستعدادات الخاصة لانطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي من محافظة الإسماعيلية، والمقرر إقامته ابتداء من الأول من أغسطس حتى 9 من الشهر ذاته.

وتفقد محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء برفقة ابتسام فريد، مدير عام الإقليم قصر ثقافة الإسماعيلية، للوقوف على آخر التجهيزات.

وتشهد الفعاليات، استضافة مجموعة من أطفال «شمال سيناء- جنوب سيناء- البحر الأحمر- أسوان- الوادي الجديد، مطروح»، وأطفال القاهرة مع أطفال الإسماعيلية، التي تتراوح أعمارهم بين 12: 15 سنة، للمشاركة في الأسبوع.

وقال محمد نبيل، إن الأسبوع الثقافي، يمثل مرحلة جديدة في المشروع الذي يستهدف تثقيف النشء، وإيجاد تبادل ثقافي، والتعرف على آثار مصر العظيمة في شتى المحافظات.

وأضاف أن الهدف من الأسبوع، غرس القيم الإيجابية مثل قبول الآخر، والاحتواء والاعتزاز بالوطن، والفخر بتاريخه، بالإضافة لتعلم مهارات وحرف بيئية، يمكن استغلالها لإقامة مشاريع يدوية صغيرة، سعيا لجيل مثقف واع سوي، قادر على الإنتاج وتحمل المسئولية.

ويتضمن الأسبوع، عددا من الزيارات الميدانية والورش الفنية والثقافية المنفذة خلال تلك الفترة، لتعكس انطباع الأطفال عن الحضارة المصرية، وترسخ مبادئ المحبة والمؤاخاة.

وتبدأ الزيارات، بزيارة ميدانية ثقافية للمتحف القومي للإسماعيلية، وشاطئ الفيروز في اليوم الثاني، واليوم الثالث زيارة ميدانية ثقافية وجولة بحرية بقناة السويس وزيارة الإنفاق واليوم الرابع زيارة ميدانية ثقافية لتبة الشجرة والنصب التذكاري واليوم الخامس زيارة ميدانية ثقافية لنادي الدنفاه (قناة السويس) .

ويتضمن البرنامج طيلة فترة الاسبوع ورش فنية وأدبية عن فن كتابة القصة، والحياكة، والطباعة إلى جانب ورشة ورشة للمسرح تدريب المخرج عمرو حمزة.