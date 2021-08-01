كل ما تريد معرفته عن التبرع بالبلازما.. الشروط والخطوات ومواعيد العمل

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منتصف الشهر الماضي، إطلاق المشروع القومي للتبرع بـ البلازما، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، حيث يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الكبد والكلى والحروق، وذلك بدلًا من استيرادها من الخارج.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» شروط وفوائد التبرع بالبلازما وأماكن ومواعيد مراكز التبرع على مستوى الجمهورية على النحو التالي:

شروط التبرع ببلازما الدم

- أن يتراوح سن المتبرع من 18 إلى 60 عامًا.

- أن يزيد وزن المتبرع على 50 كيلو.

- ضرورة انتظام الضغط قبل عملية التبرع.

- يشترط عدم أخذ المتبرع للأنسولين إذا كان مريض بالسكر.

- يشترط ألا يعاني من أي مشاكل صحية في القلب أو الكبد أو الكلى أو الغدة الدرقية.

ويتم الكشف على المتبرع وفحصه للتأكد من أنّ حالته الصحية مناسبة للتبرع بالبلازما

فوائد التبرع بالبلازما

- البلازما هي المصدر الرئيسي لتصنيع المشتقات مثل عوامل التجلط التي تعتبر العلاج الوحيد لمرضى النزيف المزمن كالهيموفيليا.

- يصنع منها البروتينات الهامة لعلاج مرضى التهابات وسرطانات الكبد ومرضى الكلى.

- تنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسئولة عن تجديد بروتينات البلازما.

- إجراء فحص دوري بالمجان للمتبرع يشمل جميع الأمراض والفيروسات، للاطمئنان على صحته.

- لا يتحمل المتبرع أية أعباء مادية حيث يتم تعويضه عن الفترة التي يستغرقها للتبرع، بالإضافة إلى تكاليف الانتقال للمركز.

معلومات عن عملية التبرع بالبلازما

- الأدوات المستخدمة تكون معقمة جيدًا.

- يتم استخدام أدوات أحادية الاستخدام، ويتم إعدامها بعد الاستخدام مباشرة.

- يتم عمل تحاليل وفحوصات وكشف طبي للمتبرع في كل مرة يأتي للتبرع للاطمئنان عليه.

- يتم عمل تحليل نسبة البروتين في الدم للاطمئنان على جودة البلازما التي تبرع بها.

- يتم عمل الكشف الطبي ومتابعة تطبيق إجراءات الجودة ومكافحة العدوى بواسطة أطباء لديهم خبرة في مجال بنوك الدم.

- يتم متابعة المتبرع بعد تبرعه والاطمئنان على حالته والتأكد من عدم ظهور أي آثار جانبية تنتج عن عملية التبرع.

- يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير أدوات الوقاية الشخصية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مواعيد وعناوين مراكز التبرع بالبلازما على مستوى الجمهورية

دشّنت الوزارة العمل بـ6 مراكز لتجميع البلازما بـ5 محافظات على مستوى الجمهورية لاستقبال المتبرعين، وهم:

- مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما: 51 شارع وزارة الزراعة - العجوزة محافظة الجيزة.

- المركز الإقليمى لنقل الدم بمدينة دار السلام: 987 شارع كورنيش النيل بجوار مستشفى أورام دار السلام بجوار كوبري الملك الصالح.

- المركز الإقليمى لنقل الدم وتجميع البلازما: 5 أ شارع السكة البيضاء أمام مصلحة الجوازات والهجرة بالعباسية، محافظة القاهرة.

- المركز الإقليمى الإقليمى لنقل الدم بمحافظة الإسكندرية: ميدان عبدالقادر أبو عقادة داخل مرفق إسعاف الإسكندرية أمام الاستاد.

- المركز الإقليمى لنقل الدم بمدينة طنطا محافظة الغربية: شارع حافظ وهبي خلف الأبنية التعليمية أمام مصنع الكاوتش.

- المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا: كورنيش النيل بجوار مركز أورام المنيا.

وتعمل مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً ويكون الحجز بأسبقية الحضور في المركز.

خطوات عملية التبرع بالبلازما

- يتم الدخول على المنظومة الإلكترونية للمشروع القومي للتبرع بالبلازما من هنـــــــا، والضغط على التسجيل للتبرع، ثم إدخال البيانات الشخصية والتاريخ المرضي للمتبرع على المنظومة من خلال جهاز «تابليت» يتم توفيره للمتبرعين داخل المركز تيسيرًا عليهم.

- بعد ذلك ينتقل المتبرع إلى غرفة التسجيل للتأكد من صحة البيانات والحصول على الكود التعريفي، مرورًا بغرفة الفحص لتوقيع الكشف الطبي للتأكد من العلامات الحيوية وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من خلو المتبرع من الفيروسات، ويقوم الفريق الطبي المختص بمد المتبرع بجميع المعلومات عن عملية التبرع والإجابة على جميع استفساراته.

- بعد ذلك ينتقل المتبرع إلى غرفة التبرع بالبلازما، ويجلس على جهاز فصل البلازما، ويقوم الفريق الطبي بإدخال بيانات الفحص الطبي للمتبرع على الجهاز.

- يقوم الجهاز بسحب كمية من الدم وفصل البلازما أتوماتيكيًا، حيث يعمل على استخلاص البلازما وإعادة كرات الدم الحمراء إلى الجسم مرة أخرى، مع ضرورة الإكثار من شرب المياه والسوائل بعد عملية التبرع لتعويض الجسم عن كميات البلازما التي تم سحبها وإنتاج خلايا جديدة.

- بالنسبة للمتبرع لأول مرة يتم تسلميه بطاقة تعريفية بها «اسم المتبرع والرقم القومي وفصيلة الدم» وتحتوي على «QR Code» يحمل جميع بيانات عملية التبرع، لاستخدامه في المرات التالية للتبرع، ويقوم المركز بالتواصل مع المتبرع كل أسبوعين وتحديد موعد للتبرع لمنع التزاحم والانتظار داخل المركز.