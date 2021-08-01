محافظ الإسكندرية: لدينا 66 شاطئا بينهم واحد فقط مجاني لـ«البسطاء»

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة بها 66 شاطئًا، كلهم مؤجرين عدا شاطئ وحيد مجاني، و7 شواطئ بـ5 جنيهات للفرد، وكلها مجهزة بالكامل على أعلى مستوى مثل غرف الملابس والحمامات، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية: «نتأكد من درجة حرارة المصيفين ونمنحهم اكياس قمامة، ومن يخالف التعليمات نفرض غرامة ثم غرامة ثم نسحب الشاطئ بالكامل».

وأضاف الشريف خلال لقاء مع مراسلة برنامج «مساء DMC» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، من تقديم الإعلامية جاسمين طه زكي، أن 4 ملايين شخص زاروا المحافظة في فترة عيد الأضحى المبارك، وتسبب الشاطئ المجاني في حالة رواج غير عادي: «التقيت بمواطنين جاءوا من أسوان بأتوبيس لزيارة هذا الشاطئ».

وتابع محافظ الإسكندرية، أنه جرى تخصيص تطبيق على الهاتف لحجز الشاطئ المطلوب في الوقت الذي يرغب فيه، كما يتم إتاحة الطريق أمام المواطنين للشكاوى: «أحد العاملين طلب إكرامية قدرها 20 جنيها، ففصلته تماما، لأن الشاطئ المجاني للبسطاء».

وأردف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية: «سأخصص شاطئًا مجانيًا بالكامل في الأنفوشي وشاطئ آخر في العجمي والهانوفيل، وسيقدمان نفس الخدمات».

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، أنها وقعت أكثر من إجراء قانوني ضد مستأجري الشواطئ بسبب عمليات الاستغلال والإكراميات وبيع التذاكر بأكثر من سعرها.

ويأتي هذا الإعلان على هامش جولة تفقدية على أكثر من شاطئ في القطاع الشرقى، والتواصل المباشر مع رواد الشواطئ وسؤالهم عن مدي رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، وذلك مع الوصول لذروة موسم الصيف.