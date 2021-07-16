فتح الشواطئ والحدائق أيام عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الاضحى المبارك2021 يتساءل عدد كبير من المواطنين عن فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ فترة العيد، وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن المؤشرات تشير إلى فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ أيام العيد بضوابط بخلاف ما حدث عيد الفطر الماضي، مشيرًا إلى أن المحافظات أنهت استعداداتها لتشغيل الحدائق والشواطئ في تلك الفترة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا هي المسؤولة عن أي إجراء وقائي أو احترازى بشأن فيروس كورونا وسيصدر كل ما يخص الشواطئ والحدائق من خلال اللجنة.

فتح الشواطئ والحدائق

وأشار إلى انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، مع اتباع الإجراءات الاحترازية يساهم إلى حد كبير في استمرار فتح الشواطئ والحدائق أمام الجمهور في إجازة العيد مع التزام الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

ففي الحدائق يشترط التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والحفاظ على نسب الشتغيل والحد من الزحام، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم مع رفع كفاءة الألعاب الموجودة وفتح الحدائق كمتنفس للمواطنين وعلى المواطنين دور كبير في الحفاظ على سلامتهم والحد من الإصابات وتنظيم مسألة دخول وخروج الزائرين في الحدائق، ومنها حديقة الفسطاط والحديقة الدولية والحرية بالقاهرة، وحديقة الأورمان بالجيزة وغيرها.

ضوابط فتح الشواطئ

وفيما يتعلق بالشواطئ هناك اشتراطات يجب اتباعها خلال فتح الشاطئ للمواطنين ومنها التنبيه على المواطنين بارتداء الكمامة حال التواجد على رمال الشاطئ، وتوعية رواد الشواطئ بالإجراءات الواجب اتخاذها، بالتشديد على منافذ البيع بالشواطئ باستخدام أدوات أحادية الاستعمال عند تقديم المشروبات أو الأطعمة، الالتزام بوجود جهاز قياس درجات الحرارة عند بوابات الشواطئ، مع التأكد من وجود مسافات بينية 4 أمتار بين كل شمسية وأخرى على الشاطئ، واستمرار التعقيم لأماكن خلع الملابس ودورات المياه.

ومن المقرر فتح غرف العمليات بدواوين المحافظات أيام العيد والتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة لمتابعة فترة إجازة العيد، والتعامل مع أي طارئ والتأكد من عمليات النظافة وإزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بشوارع المحافظات.