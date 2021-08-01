بدأت من اليوم.. تعرف على الحصة الجديدة لبطاقات التموين لشهر أغسطس

بدءًا من اليوم، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطبيق نظام صرف جديد فيما يتعلق الحصة الجديدة لبطاقات التموين لشهر أغسطس 2021، وفقا للقرار الوزاري الذي صدر قبل ساعات.

بالتفاصيل.. الحصة الجديدة لبطاقات التموين لشهر أغسطس

وقبل ساعات قليلة من بدء صرف المقررات التموينية لشهر أغسطس، قررت الوزارة تطبيق الصرف الإلزامي لـ2 كيلو أرز على البطاقة التي يكون عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرف كيلو أرز للبطاقة التموينية التي عدد أفرادها أقل من 4 أفراد.

تأتي قواعد الحصة الجديدة لبطاقات التموين لشهر أغسطس، على عكس ما تم تطبيقه على مدار الأشهر الماضية والتى طُبق فيها الاكتفاء بصرف 1 كيلو أرز لكل بطاقة بشكل عام دون التقيد بالأفراد المُقيدين عليها.

ومن ضمن قواعد الحصة الجديدة، صرف زجاجة زيت الـ 800 مللي المعروفة بزيت الطعام وبحد أقصى 4 زجاجات زيت طعام، و2 كيلو سكر لكل مواطن، حيث يتم الصرف يوميا لدى البقالين التموينيين ومنافذ جمعيتي ومنافذ المجمعات الاستهلاكية من التاسعة صباحا، حتى الساعة التاسعة مساء، حيث يحق للمواطن اختيار السلع من ضمن قائمة تضم 28 سلعة.

وبحسب الإحصاءات الأخيرة لوزارة التموين، فوصل عدد المواطنين في مصر الحاملين لبطاقات الدعم التمويني إجمالي 63 مليون مواطن.

وقبل أيام، أكدت وزارة التموين، أنه لا يوجد أي زيادة أسعار السلع، خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن السولار لم يحدث به أي تحريك لسعره، وكون السولار هو المحرك الأساسي في عمليات نقل السلع من المحافظات عبر شاحنات النقل، لم يحدث به أي تغير وبناء عليه لا يوجد أي تحريك في الأسعار.