تعرف على نسبة مقدم الحجز لمحدودي الدخل بمبادرة «سكن لكل المصريين 2»

عمليات بحث عدة، يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الفترة، حول تفاصيل طرح المرحلة الثانية، من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، وتضم المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، طرح وحدات سكنية، للمواطنين من محدودي الدخل، ووحدات أخرى لمتوسطي الدخل.

وتعد المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين»، ضمن المشروعات السكنية، التي سيطبق عليها مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي، رسميا خلال الأيام الماضية، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عاما، كحد أقصى، والتي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

ويتساءل عدد كبير من المواطنون، من هم من محدودي الدخل، عن نسبة مقدم جدية الحجز، كي يستطيعون التقديم فور الإعلان عن الطرح، والمحدد له بداية من 8 أغسطس وحتى 14 أغسطس للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبداية من 15 أغسطس حتى 9 سبتمبر، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تبلغ قيمة نسبة مقدم جدية الحجز، للمواطنين من محدودي الدخل، 10%، من قيمة الوحدة السكنية.

ويبلغ سعر كراسة شروط المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين»، 125 جنيها، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وسيتم طرح الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية، من مبادرة «سكن لكل المصريين» للمواطنين من محدودي الدخل، داخل عدد من المدن ومراكز المحافظات، وهي: «الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء»، كما سيتم طرح وحدات أخرى ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط.

وتتراوح أسعار الوحدات السكنية ضمن المرحلة الثانية، من مبادرة «سكن لكل المصريين»، للمواطنين من محدودي الدخل، ما بين 164 و310 آلاف جنيه.