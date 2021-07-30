بمساحات وأسعار مختلفة، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات سكنية، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة سكن لكل المصريين، والتي أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الأولى منها نهاية العام الماضي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، وذلك داخل عدد كبير من المدن الجديدة.

وتزامنا مع ذلك، يتساءل عدد كبير من المواطنين، عن شروط الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 2»، كي يستطيعوا معرفة موقفهم من الحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عاما.

وترصد السطور التالية، شروط الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 2، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

شروط الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

- ألا يقل عمره عن 21 عاما.

- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.