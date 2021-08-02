علماء بريطانيون يحذرون من متحور جديد لكورونا مقاوم للقاحات

رغم المخاوف العالمية من السلالة الهندية من كورونا والمعروفة باسم «دلتا» والتأكيد بأن اللقاحات الحالية فعالة ضدها في ظل انتشار متغيرات عدة من فيروس كورونا، لا زالت المخاوف من انتشار متغيرات جديدة من الفيروس تراود العلماء وخبراء الصحة.

فقد كشف تحليل أجراه أكاديميون بريطانيون، أنه من المرجح ظهور متغير من كورونا قادر على إفشال اللقاحات الحالية، وفق ما نقلت وسائل إعلام بريطانية عن المجموعة الاستشارية العلمية الرسمية لحكومة المملكة المتحدة (SAGE).

ونبه العلماء من سيناريو قد يتسبب فيه أحد المتغيرات ويتسبب في مرض شديد مع معدلات وفيات مماثلة لفيروسات كورونا الأخرى مثل السارس (10٪) أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (35٪) وفقا لقناة العربية.

وأوضح العلماء أنه نظراً إلى أن القضاء على الفيروس غير مرجح، فإن لديهم ثقة عالية في أن المتغيرات ستستمر في الظهور.

وأضاف العلماء أن هذا قد يكون ناتجاً عن «إعادة التركيب» بين نوعين مختلفين من المتغيرات، مثل بين بيتا وألفا أو دلتا.

وأوصوا بأن تستمر السلطات في الحد من انتقال الفيروس قدر الإمكان لتقليل فرصة وجود متغير جديد مقاوم للقاحات.

إلى ذلك، قالوا إن بعض المتغيرات التي ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية تُظهر قابلية أقل للتأثر بالمناعة المكتسبة من اللقاح، رغم أنه لا يبدو أن أيًا منها يفلت تمامًا.

يشار إلى أن هذا التحليل لا يقدم أي دليل على أن مثل هذا المتغير متداول حاليا، وأنه مجرد نظرية مبكرة.

198 مليونا و38 ألفا و668 حالة إجمالي إصابات كورونا في العالم

فى السياق ذاته ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 198 مليونا و38 ألفا و668 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أمس الأحد، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و220 ألفا و551 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و981 ألفا و819 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 613 ألفا و163حالة.

وتحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 31 مليونا و655 ألفا و824 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 424 ألفًا و351 حالة.