مستشار رئيس الوزراء عن ارتفاع أسعار وحدات العلمين: منفعة لمحدود الدخل

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تحاول بيع وحدات أبراج مدينة العلمين الجديدة بالمنطقة الشاطئية بأعلى سعر ممكن، لأن في ذلك نفع على محدودي الدخل من المواطنين بالدرجة الأولى، حيث ستستخدم الدولة العائد من بيع هذه الوحدات في مشاريع كثيرة هدفها تحسين حياة تلك الفئة من المواطنين وفي مقدمتهم المشروع القومي لتطوير الريف المصري ومبادرة «حياة كريمة».

وأضاف «يونس»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة «الأولى»، الأحد، أن الدولة راعت في تخطيطها لمدينة العلمين الجديدة أن تحتوي على أنشطة اقتصادية تضمن أن تستمر حركة العمل والرواج بالمدنية طوال السنة، موضحا أن فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الذي أنشئ بالمدينة يعمل منذ عامين، وهو ما يعني أن هناك طلابا ومدرسين وأساتذة جامعة وموظفين وغيرهم، يعيشون بالمدينة حاليا إلى جوار أعمالهم.

وأضاف «يونس»، أن المدينة بها أيضا جامعة العلمين الدولية التي تعمل أيضا منذ فترة، والتي تعمل الحكومة على زيادة عدد كلياتها كل عام، وهو الأمر الذي سيساعد كذلك في تشعيل المدينة على مدار العام.

وأردف أن جنوب المدينة أقامت به الحكومة منطقة صناعية سينشأ بها عدد من المصانع، وهو ما يعني أن المدينة سيكون بها عمال ومهندسون وإداريون يعيشون بها إلى جوار عملهم بتلك المصانع، وهو ما يعني أيضا أن المدينة ستعمل طول العام.

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة راعت أيضا أن تحتوي المدينة على إسكان يناسب مختلف شرائح الدخل، بداية من الإسكان الاجتماعي المخصص لمحدود الدخل، ومرورا بمشروع «سكن مصر» المخصص لمتوسطي الدخل، كما أن هناك مشروعات سكنية بمنطقة قلب المدينة تستهدف بها الدولة الفئة صاحبة الدخل فوق المتوسط، كما أن هناك منطقة للفيلات لأصحاب الدخل العالي، مؤكدا أن كل شرائح الدخل سيكون لهم نصيب في الحصول على وحدة سكنية تناسب دخلهم بتلك المدينة الجديدة.

وحول ما قيل من البعض على أن المنطقة الشاطئية بالمدينة، أسعار الوحدات بها مرتفعة، أوضح «يونس» أنه من الطبيعي أن تستفيد الدولة من تلك المنطقة المميزة وتحاول أن تبيع وحداتها بأغلى الأسعار.

وتابع: «يجب على محدود الدخل يكون فرحان، أن الدولة بتستفيد من منطقة بتمتلكها، وهو نفسه بيتملكها لأنها ملك دولته، اللي بتيعها بأغلى الأسعار عشان تاخد منها عائد تعمل بيه حياة كريمة».

وكشف أن من سيستفيد من بيع وحدات أبراج العلمين الجديدة بأغلى الأسعار، هو محدود الدخل الذي سيعود عليه هذا الأمر بالنفع المباشر من خلال الحصول على وحدات سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية ومشروع الإسكان الاجتماعي ومبادرة «حياة كريمة».