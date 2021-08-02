تعليم العمرانية الأول على مستوى الجمهورية في 5 مسابقات التوجيه المسرحي

حصلت إدارة العمرانية التعليمية برئاسة بكساوي مصطفي بكساوي، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، على المركز اﻷول علي مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2020-2021، في 5 مسابقات بتوجيه التربية المسرحية

الجوائز في مسابقات أعياد الطفولة والإلقاء المسرحي لمراحل التعليم المختلفة

وحصلت الإدارة على المركز الأول في مسابقات أعياد الطفولة لمرحلة رياض الأطفال والابتدائي، ومرحلة التعليم الإعدادي، والإلقاء المسرحي لمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي، ومسرحة المناهج لمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي، إضافة إلى المركز الثاني في مسابقة الفنون المسرحية لمرحلة التعليم الثانوي.

الإدارة: المعلمون يشجعون الطلاب على ممارسة الأنشطة المدرسية

وقال مدير عام الإدارة التعليمية بالعمرانية، إن الأنشطة المدرسية تسهم بشكل كبير في زيادة مهارات وقدرات الطلاب، ولذلك من الضروري أن يشجع المعلمون الطلاب جميعهم على ممارسة الأنشطة المدرسية.

استثمار الإجازة في تعلم أشياء مفيدة وجديدة تعود على الطالب بالنفع

وأشار «بكساوي»، إلى أن هناك عددا كبيرا من المدارس التابعة للإدارة تفتح أبوابها لممارسة الأنشطة المدرسية في الإجازة الصيفية حتى تتيح للطلاب استثمار هذه الإجازة في تعلم أشياء مفيدة وجديدة تعود على الطالب بالنفع.

الاندماج بالأنشطة المدرسية يقوي شخصية الطالب ويزيد من ثقته بنفسه

قال إن الأنشطة المدرسية تتيح الفرصة أمام المعلمين للتعرف على مهارات وقدرات الطلاب، وتحدد الطلاب المتميزين من غيرهم وتحاول تنمية مهاراتهم وتشجيعهم على الدخول بمسابقات، لافتا إلى أن الفوز في المسابقات يعود بالنفع على الطالب وعلى سمعة المدرسة، إضافة إلى أنها تكسب الطلاب مهارات كما أن الاندماج بالأنشطة المدرسية يقوي شخصية الطالب ويزيد من ثقته بنفسه وتزيد حب الطلاب وانتمائهم للمدرسة.

الأنشطة تغرس بداخل الطلاب الرغبة في العمل ضمن فريق

وأشار إلى أن الأنشطة تغرس بداخل الطلاب الرغبة في العمل ضمن فريق وهذا الأمر مفيد للغاية بالنسبة لهم في المستقبل، بجانب تعلم الطلاب التعاون، لافتا إلى التزام كل عناصر المنظومة التعليمية ببذل الجهد والأداء المتميز وحسن الخلق وتحمل المسؤولية لتكون علامات مضيئة لتحقيق منتج تعليمي متميز يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها مديرية التربية والتعليم بالجيزة.