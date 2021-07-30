الجيزة: رفع 1200طن مخلفات بمنطقة السكة الكبيرة في أوسيم

شنت محافظة الجيزة حملة نظافة موسعة أسفرت عن رفع 1200 طن تراكمات ومخلفات صلبة بمنطقة السكة الكبيرة بحوض الرمية ومنطقة زلطة بقرية برطس بمركز ومدينة أوسيم .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في بيان صحفي، اليوم، إن المخلفات التى تم رفعها تراكمت على مدار سنوات وتم تكثيف المجهودات لرفعها بالكامل خلال الأسبوع الحالى وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على بؤر تجمعات المخلفات والرتش المتراكمة لما تعكسه من مظهر غير حضاري وللإرتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على الشكل العام للطرق لافتا إلى أن مركز ومدينة أوسيم قام برفع 250 طنا من تجمعات المخلفات بمناطق مطلع وأسفل محور الضبعة بنطاق الوحدة المحلية ببشتيل ومنطقة حرم الدائرى بالبراجيل.

مواصلة مجهودات رفع المخلفات بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات رفع المخلفات بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل ومتابعة آداء شركات الجمع السكنى ميدانياً لتقييم أدائها بشكل دورى وفسخ التعاقد مع غير الملتزمين .

تفعيل دور إدارات الرصد والمتابعة فى الإبلاغ عن أي مخالفات

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور إدارات الرصد والمتابعة فى الإبلاغ عن أي مخالفات فى ذلك الشأن لسرعة التعامل معها مع ضرورة تواجد نوبتجيات بالفترات المسائية لضمان عدم تأثر مستوى النظافة.

الاستمرار فى شن حملات رفع المخلفات وتكثيف مجهودات النظافة بالاحياء

وأكد المحافظ على الاستمرار فى شن حملات رفع المخلفات وتكثيف مجهودات النظافة بالأحياء و بقرى المراكز والمدن لتحقيق طفرة ملحوظة وتوفير بيئة صحية للمواطنين مع الاهتمام برفع أي تراكمات ومخلفات أولا بأول .

التعاون مع أجهزة المحافظة والإبلاغ عن أي حالات مماثلة

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بالتعاون مع أجهزة المحافظة والإبلاغ عن أي حالات مماثلة ليتم التعامل الفوري معها حفاظا علي صحه المواطنين بالإضافة الي عدم إلقاء المخلفات إلا في صناديق القمامة المخصصة لها والمنتشرة بقطاعات المحافظة بالكامل لتسهيل أعمال رفعها .