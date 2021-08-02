النيابة تعاين موقع حريق عزبة خير الله.. والتحريات تنفي الشبهة الجنائية

انتقل فريق من النيابة العامة، إلى موقع حريق منطقة عزبة خير الله التابعة لزهراء مصر القديمة بمحافظة القاهرة، في محاولة للكشف عن ملابسات الحريق الذي امتد لأكثر من 4 ساعات.

وطلبت النيابة العامة سرعة الانتهاء من تحريات المباحث بشأن الواقعة، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للكشف عن أسباب الحريق.

وكانت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، انتقلت إلى مكان الحريق الهائل الذي شهدته منطقة عزبة خير الله في زهراء مصر القديمة مساء أمس، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد كبير من سيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق، لتتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بشكل كامل بعد عدة ساعات من اندلاعه.

التحريات الأولى بشأن أسباب الحريق، رجحت عدم وجود شبهة جنائية في اندلاعه، كما أكدت عدم وجود أي خسائر بشرية، حيث التهم الحريق بعض العشش والورش ومغالق الأخشاب الموجودة في محيط الحريق.