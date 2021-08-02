إزاي تبلغ عن محلات التخفيضات الوهمية في الأوكازيون الصيفي

ينتظر العديد من المواطنين، الإعلان الرسمي سنويا عن بدء الأوكازيون، نظرا لما تشهده هذه الفترة من تخفيضات كبيرة على أسعار السلع والمنتجات المباعة، والمنسوجات والملابس بأنواعها.

وانطلقت اليوم الاثنين أول أيام تطبيق الأوكازيون الصيفي، على مستوى جميع المحافظات، تطبيقا لقرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بانطلاقه لمدة شهر حتى 2 سبتمبر المقبل.

وتتعدد طرق تقديم الشكاوى من المواطنين ضد المحلات التجارية، حال اكتشاف الإعلان عن أي تخفيضات وهمية بالمخالفة للقانون، الذي يلزم المحال المشتركة في الأوكازيون بالإعلان عن تخفيضات حقيقية على أسعار المنتجات، وذلك طبقا لسعر المنتج عند شراءه في الفاتورة الأًصلية والسعر المعلن للبيع به قبل وبعض التخفيض.

طرق تقديم شكاوى لجهاز حماية المستهلك

الاتصال بالخط الساخن 19588 من أي خط أرضي؛ والذي يغطي القاهرة الكبرى والإسكندرية.

التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

إرسال شكوى عبر الفاكس على رقم 0233030170 - 0235380384.

تسجيل شكوى عبر ‌الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

إرسال شكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999.

إرسال شكوى عبر الموقع الإلكتروني من هنا.

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وأكد جهاز حماية المستهلك، أنه في جميع الأحوال يرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى «في حالة استيفاء البيانات» على رقم الواتس 01281661882.

طرق تقديم شكاوى لوزارة التموين

- الاتصال بالخط الساخن 19280.

- الاتصال بأرقام طوارئ الوزارة التالية: 27948224 – 27944338 – 27948184 – 27958481.

وحذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من وقوع المحلات المعلنة عن تخفيضات وهمية تحت طائلة القانون، بتهمة الغش التجاري.

وقال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن أي محل سيكتشف إعلانه عن تخفيضات وهمية أو عرضه لمنتجات رديئة عليها تخفيضات وليس للمنتجات الأصلية المباعة لديه، ستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاهه، والتي قد تصل إلى غلق المحل، ومصادرة البضاعة المباعة، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه.