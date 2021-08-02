تعيين الدكتور أحمد حمزة عميدا لكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر

أصدر الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، قرارا بتعيين الدكتور أحمد محيي حمزة الأستاذ بقسم الجرافيك، عميدا لكلية الفنون الجميلة.

تخرّج حمزة في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 1997، وعيّن في كلية الفنون الجميلة بالأقصر 1998 وهو من الجيل المؤسس للكلية، ويعد أول مدير لوحدة ضمان الجودة والاعتماد، الذي استطاع في فترة وجيزة إنشاء نظام داخلي للجودة في 2008، وإعداد خطة تنفيذية للتطوير الكلية تأهيلا للاعتمام، كما كُلّف بمهام وكيل كلية الفنون الجميلة لشؤون البيئة وخدمة وتنمية المجتمع في الفترة من 2008 حتى 2010، وشارك في تأسيس أول مؤتمر علمي بالكلية 2009، ويشغل حاليا منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث منذ فبراير 2016.

وحصل حمزة على العديد من الجوائز المحلية والدولية، أهمها وسام لتحاد شباب الوطن العربي في الفنون 1996 تحت رعاية جامعة الدول العربية، والشيخ خالد القاسمي رئيس وزراء الشباب والرياضة العرب، الجائزة الكبرى بينالي الإكوادور الدولي 2006، الجائزة الكبرى بينالي الثقافة والفنون الدولي 2013، الجائزة الكبرى بينالي بورسعيد 2005، جائزة شهادة التقدير من ترينالي مصر الدولي لفن الجرافيك 1999، وحصل على الجائزة الأولى في صالون الشباب في الجرافيك مرتين في 1998 و2003، والجائزة الثانية في الجرافيك 2000 و2001، كما حصل على منحة مقدمة من الحكومة الإيطالية لدراسة الماجستير 2000.

الدكتور أحمد حمزة مثل مصر بتكليف رسمي من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الثقافة ووزير الشباب والرياضة في العديد من المحافل الدولية، في: إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، كندا، اليابان، سراييفو، بنجلادش، الولايات المتحدة الأمريكية، النمسا، أرمينيا، الإكوادور، سوريا، الإمارات، قطر، والمغرب.

كما شارك كعضو لجنة اختيار وتحكيم في صالون الشباب 2016، ومعرض فن الجرافيك القومي المعاصر 2016، صالون الجنوب الدولي 2016 و2017 و2018، منتدى جامعة الأقصر الأفريقي 2020، كما شارك في تحكيم المسابقة الدولية للحفاظ على المحيطات بموسكو 2020.