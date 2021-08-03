حالة واحدة تلغي قرار تقسيط مديونية صاحب العمل للتأمينات.. اعرفها

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه في حال تأخر «صاحب العمل» عن سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عليه فى المواعيد المقررة، وتوقيع الحجز الإداري عليها، وقدمت خطاب ضمان بالمديونية من أي بنك ورغب صاحب العمل في تقسيط المديونية، فيتم تقسيط المبالغ المستحقة عليه كالتالي:

خطوات تقسيط المديونية المستحقة للتأمينات

- يقدم «صاحب العمل» المدين طلب تقسيط مستحقات الهيئة إلى المكتب التأمينى الواقع فى دائرته نشاط المنشأة.

- يسدد صاحب العمل المدين مقدم التقسيط الذي لا يقل عن اشتراكات العام الحالي، بالإضافة إلى المبالغ التي تحددها السلطة المختصة.

- تحدد التأمينات القسط المستحق عن المدة المطلوب التقسيط خلالها بناءً على طلب صاحب العمل المدين.

- في حالة موافقة صاحب العمل على الأقساط يكون ملتزما بأداء الأقساط المستحقة عليه شهرياً، والمبالغ الإضافية، وكذلك سداد القسط المستحق الأداء عن المديونية السابقة.

إلغاء قرار التقسيط واتخاذ إجراءات البيع حال التخلف عن السداد

وشددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أنه فى حال تخلف «صاحب العمل» عن أداء 3 أقساط متتالية سيتم إلغاء قرار التقسيط واتخاذ إجراءات البيع أو تسجيل خطاب الضمان، مؤكدة أنه يجوز إعادة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل إذا زالت الأسباب التي دعت إلى إلغاء قرار التقسيط.

وأوضحت أنه يمكن لصاحب العمل سداد المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة أو على دفعات في مدة تقل عن مدد التقسيط، ويعاد حساب المبالغ الإضافية في هذه الحالة حتى تاريخ الوفاء بالمبالغ المستحقة.

في سياق آخر، تواصل البنوك ومكاتب البريد، لليوم الرابع على التوالي، صرف معاشات شهر أغسطس 2021 لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، حيث يتم الصرف من منافذ «فوري»، كما تتيح الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية، الصرف من خلال المحفظة الإلكترونية، لأول مرة.