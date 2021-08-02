إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي و«ميكروباص» بصحراوي بني سويف

أُصيب 6 أشخاص، اليوم الإثنين، فى حادث تصادم سيارة أجرة «ميكروباص»، بأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، اتجاه المنيا، بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، اتجاه المنيا بدائرة المحافظة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى مكان الواقعة وتبين أن المصابين هم «على عمرو عبد الحليم 32 سنة، مقيم بمركز اهناسيا، مصاب باشتباه كسر في الضلوع، محمد منير عزيز 38 سنة، مقيم بمحافظة سوهاج، مصاب بكدمات في الظهر، وسمر محمود سليمان 50 سنة، مقيمة بمحافظة أسيوط، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج».

كما أصيب «محمد عثمان أحمد 27 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط، مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري، وخالد حسن أحمد 32 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط، مصاب بكدمات وسحجات في الجسم، وبخيته عبد الحميد أحمد 60 سنة، مقيمة بمحافظة أسيوط مصابة بكدمات وسحجات بالجسم».

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى، وجرى تحرير محضرا بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.