قضت عليه بـ«حجر».. ضبط ربة منزل لاتهامها بقتل طفل في بني سويف

ألقت قوات الشرطة بمركز إهناسيا ببني سويف، اليوم، القبض على ربة منزل بقرية «طما فيوم» بدائرة المركز، لضربها طفل من جيرانها بحجر «بلوكة» على رأسه أسقطته قتيلًا، بسبب خلافات الجيرة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من نقطة شرطة مستشفى إهناسيا المركزي، وصول طفل «11 سنة» جثة هامدة، إثر تلقيه ضربة بحجر «بلوكة» على رأسه من سيدة «إحدى جيران أسرته» بسبب خلافات الجيرة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل يدعى «خالد ش. ر» 11 سنة، وصل لمستشفى إهناسيا، جثة هامدة، نتيجة تلقيه ضربة بحجر «بلوكة» من «هبة. أ. م» 35 سنة، إثر خلافات الجيرة بين أسرة «المجني عليه» و«المتهمة» أدت لضربه بحجر ما تسبب في إسقاطه قتيلا.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي كلفت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان ما بها من إصابات، والوقوف على سبب الوفاة.

وألقت قوات الشرطة بمركز إهناسيا القبض على المتهمة، وفرضت تمركزًا أمنيًا بالقرية، وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.

وشهدت محافظة بني سويف، صباح اليوم الأحد، إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة، إثر حادث تصادم سيارة أجرة بجانب الرصيف، بالطريق الصحراوي الغربي، دائرة مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بالمستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي الغربي إثر إصطدام سيارة أجرة 8 راكب بالرصيف، دائرة مركز سمسطا، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.