افتتاح الدورة الـ9 لمعرض «أفريقيا للتصنيع الغذائي» بمشاركة 140 شركة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تنمية وتطوير قطاع الصناعات الغذائية، باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي، الذي يسهم فى خلق ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وكذا توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أهمية معرض «أفريقيا للتصنيع الغذائي»، في تحقيق التكامل الغذائي بين دول القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لمعرض «أفريقيا للتصنيع الغذائي»، في دورته التاسعة، والذي يقام خلال الفترة من 2 - 4 أغسطس الجاري، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، وتنظمه شركة «انفورما ماركتس» العالمية، بالتعاون مع غرفة «الصناعات الغذائية، والطباعة والتغليف باتحاد الصناعات»، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.

ويشهد المعرض إطلاق النسخ الإقليمية من المعارض العالمية «Propak MENA»، و«Food ingredients Africa»، كما يشارك في فعاليات المعرض مشترين من عدد من الدول الأفريقية.

وشارك في افتتاح المعرض المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وأحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف.

ويضم المعرض منتجات لعدد من الدول، من بينها الهند وروسيا وإسبانيا وبلجيكا وتركيا وباكستان وبولندا والإمارات.

وقالت الوزيرة إن مشاركة 140 شركة دولية ومحلية في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات يمثلون 16 دولة في فعاليات المعرض، يعكس أهميته في التكامل بين سلاسل التوريد القارية في قطاعات الأغذية والمشروبات والتغليف واللوجستيات، مشيرة إلى أن المعرض يمثل منصة هامة لتعزيز التعاون بين دول القارة السمراء لتحقيق الأمن الغذائي القاري.

مصر تمثل محور إنتاجي وتصديري رئيسي للصناعات الغذائية بالشرق الأوسط

وأضافت نيفين جامع أن مصر تمثل محور إنتاجي وتصديري رئيسي للصناعات الغذائية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرة الى أن استثمارات قطاع الصناعات الغذائية في مصر تبلغ نحو 500 مليار جنيه، ويسهم بنحو 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب 23.2 من حجم العمالة بمصر.

ونوهت الوزيرة إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يمتلك إمكانات وقدرات كبيرة، تؤهله للمنافسة بالسوق المصري والأسواق الخارجية، لافتة إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، في زيادة صادرات القطاع لمختلف الأسواق العالمية.

وشددت الوزيرة على أن المعرض يمثل فرصة متميزة لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة، لتعميق الصناعات الغذائية، وصناعة التعبئة والتغليف، ومن ثم المساهمة في زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية، وبصفة خاصة أسواق دول القارة الأفريقية.

ولفتت نيفين جامع إلى أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية بلغت خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجارى نحو 2 مليار و35 مليون دولار، مقارنة بنحو مليار و788 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 14%.

وتفقدت الوزيرة عددا من أجنحة الدول المشاركة، بالإضافة إلى جناحي غرفة التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، الذي ضم منتجات الشركات المشاركة في مبادرة «ازدهار»، التي تنفذها الغرفة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن المبادرة تنفذ منذ 4 سنوات، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وبرعاية وزارة التجارة والصناعة؛ إذ تستهدف تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الغذائي، من خلال تقديم الدعم الفني، ورفع الكفاءة والمساهمة في تطوير استراتيجية الشركات لتحقيق النمو المنشود، بمساعدة استشاريون وخبراء متخصصين، فضلا عن توفير دعم لمشاركة هذه الشركات في المعارض السنوية.

وأكد أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف، أهمية إقامة هذا المعرض المتميز؛ إذ تحتل مصر موقع الريادة بأفريقيا في صناعة الطباعة والتغليف، خاصة في سوق الطباعة الرقمية، باعتبارها مستقبل صناعة الطباعة.

وأضاف أن صناعة الطباعة والتغليف تجذب استثمارات عالمية كبرى ومتنوعة في هذا المجال، وهذا ما نشهده من خلال إقبال العديد من الشركات الدولية على المشاركة في معرض أفريقيا للتصنيع الغذائي هذا العام، برغم تحديات كورونا.

جدير بالذكر، أنه سيعقد على هامش المعرض مؤتمرا على مدى 3 أيام بمشاركة 40 متحدث من كبار الخبراء الدوليين والإقليميين في مجال الغذاء، سيتناول أحدث الاتجاهات والتكنولوجيا واللوائح في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات.

كما سيوفر معرض «أفريقيا للتصنيع الغذائي» هذا العام العديد من فرص المشاركة الإلكترونية بنظام Hybrid، لتشارك عدة شركات عن بٌعد من خلال خاصية الفيديو، بالإضافة إلى برنامج توفيق الأعمال الذي يقدم تجربة فريدة للزوار من ترتيب اجتماعات مسبقة مع مختلف العارضين، لإبرام صفقات تجارية وتسهيل الأعمال بصورة أكثر فاعلية.