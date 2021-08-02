القائم بعمل رئيس جامعة بنها: الدولة تستثمر في الشباب وتمكنهم من القيادة

نظمت الادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بنها، بالتعاون مع الاتحاد العام للطلاب بالجامعة، إحتفالية، اليوم، باتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي 2020-2021 بحضورالدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعمداء الكليات ورئيس اتحاد الطلاب ونائبة وروساء الاتحادات الطلابية بالجامعة.

من جانبه، قال «الجيزاوي»، إن الدولة لديها قناعة بالاستثمار في الشباب وتمكينهم من القيادة في كافة المجالات لذلك سعت الدولة في الجمهورية الجديدة إلى تأهيل وتمكين الشباب للقيادة فقامت بإنشاء الأكاديمية الوطنية للشباب، بالإضافة إلى أكاديمية ناصر العسكرية مشيرا إلى أن الاتحاد له دور كبير في حل الكثير من مشكلات الطلاب وبالاخص خلال جائحة كورنا.

وأوضح الدكتور تامر سمير أن الاتحادات الطلابية تهدف إلى تنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني والقومي بين الطلاب وتدريبهم على القيادة وإتاحة الفـرص لهـم للتعبير المسئول عن آرائهم .

ولفت الدكتور خالد عيسوي، إلى أن اتحاد الطلاب هو حلقة الوصل بين الطلاب والقيادات الجامعية، مشيرا إلى أن اتحاد الطلاب ساهم في زيادة عدد الأنشطة الطلابية، وتنوعها في مختلف المجالات هذا العام علي الرغم من جائحة كورنا موضحا أن الشباب هم الأمل والمستقبل.

في وقت سابق نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بنها إدارة الجوالة والخدمة العامة بالتعاون مع الاتحاد العام للطلاب بالجامعة إحتفالية باليوم العالمي للمنديل الكشفي والذي يوافق الأول من أغسطس من كل عام بالتعاون مع الجمعية المركزية المصرية للكشافة الجوية وذلك بمركز إعداد القادة بمشتهر.