جامعة بنها تفوز بالمركز الثالث في مسابقة «إبداع 9» للذكاء الاصطناعي

فازت جامعة بنها (النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بالمركز الثالث في مسابقة «إبداع 9» في مجال الذكاء الاصطناعي (إنترنت الأشياء)، المشروع المقدم smart faculty على مستوى الجامعات والمعاهد العليا والخاصة، خلال الفترة من الأول من أبريل حتى 7 أبريل 2021، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 13 جامعة ومعاهد عليا.

وفاز بالمركز الثالث فريق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وهم الطلاب: أحمد سعد ناصف، أحمد سامي علي، أحمد سامي التحيوي، محمد فارس جويلي، ومحمود أحمد الشال، تحت إشراف علمي من الدكتور هيثم تاج الدين بكلية الهندسة ببنها، وإشراف انتصار منجي مدير إدارة النشاط العلمي.

وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور مصبح عبدالله الكحيلي مدير عام رعاية الشباب.

وفي وقت سابق، استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الدكتورة إلينا بيريز الأستاذ بكلية التربية جامعة ليون بإسبانيا، في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين جامعة بنها وجامعة ليون بإسبانيا، ضمن مشروع «إيراسموس».. جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان عبدالحق عميد كلية التربية، والدكتور مهران النجار مدير مكتب العلاقات الدولية، وأعضاء فريق المكتب.

وقال القائم باعمال رئيس الجامعة، إن الزيارة تأتي في ضوء تفعيل مشروع تبادل أعضاء هيئة التدريس بين جامعة بنها وجامعة ليون بإسبانيا، حيث استضافت الجامعة الإسبانية الدكتورة هالة زايد الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها، في الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، لزيارة كلية الهندسة الصناعية وعلوم وهندسة الحاسب، والاطلاع على الإمكانات العلمية بجامعة ليون، في مجال علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.

بينما استضافت جامعة بنها، الدكتورة إلينا بيريز، التي ألقت محاضرتين بكلية التربية إحداهما لأعضاء هيئة التدريس عن نظام التعليم بإسبانيا، والأخرى للطلاب عن طرق تدريس مبتكرة في تدريس اللغة الإنجليزية.

وأضاف «الجيزاوي» أن جامعة بنها حريصة على الانفتاح على العالم من خلال تدعيم أواصر التعاون وتكوين شراكات بين الجامعة ومختلف الجامعات العالمية الكبرى.

وقال الدكتور مهران النجار مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، إنه جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتبادل الطلابي بين جامعتي بنها وليون الإسبانية، بالإضافة إلى إقامة مشروعات بحثية مشتركة بين الجانبين.