«الجيزاوي» يتلقى تقريرا عن إنجاز مشروع جامعة بنها الأهلية بالعبور

استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، تقريراً مقدماً من الدكتور محمد سعيد، المستشار الهندسي للجامعة، والمنسق العام لمشروع إنشاء جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، بوزارة التعليم العالي.

%28.3 نسبة الانتهاء من الهيكل الخرساني

تضمن التقرير نسبة الإنجاز فى الجامعة الأهلية، التى بلغت 28.3%، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني للمنشآت التعليمية، ومبنى إدارة الجامعة، كما يجري الانتهاء من الهيكل الخرساني لمباني الورش، وسيتم البدء في أعمال التشطيبات بعد الانتهاء من جميع المنشآت، والبدء في أعمال الموقع بدءاً من شهر أغسطس المقبل.

جامعة بنها الأهلية على مساحة 37 فداناً

وقال الدكتور الجيزاوي إن جامعة بنها الأهلية بجري إنشاؤها في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى وزارة التعليم العالي بإنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية، وتقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ الأعمال طبقاً لأعلى المواصفات.

وأشار الى ان الجامعة الأهلية فى العبور تقع على مساحة 37 فداناً، وتضم عدداً من المباني، منها مبنى إدارة الجامعة، ومبنى أكاديمي، ومبنى الورش، ومبنى ريادة الأعمال والابتكار، ومبنى المعامل، بالإضافة إلى الساحة الإدارية، والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية.

برامج جامعة بنها الاهلية الدراسية

وتقدم الجامعة عدة برامج دراسية مميزة حديثة وغير نمطية ومرتبطة بسوق العمل، ولا تهدف إلى تحقيق الربح، كما تهدف إلى إعداد خريج متميز بتكلفة مناسبة، وقادر على المنافسة فى سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.

يذكر أن أهم البرامج التي تقدمها جامعة بنها الأهلية بالعبور هي هندسة البناء، وتنسيق حدائق معمارية، وإدارة البناء المستدام والمباني الخضراء، وتخطيط المدن والأماكن العامة، وتطوير البرامج والتطبيقات، وهندسة الميكاترونكس والأتمتة، والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وهندسة نظم الاتصالات، والهندسة الطبية، واللغويات الحاسوبية، والواقع الافتراضي والمعزز، وهندسة التصنيع وإدارة الإنتاج.

كما تضم الجامعة أيضاً برامج الإسكان والتنمية الحضرية، وإدارة مشروعات، وعلم تحليل البيانات، وتطوير الأعمال، والتسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، والاقتصاد الحسابي، وإدارة الأعمال والعلاقات الدولية، والعملات الرقمية، والمعلوماتية الطبية الحيوي، وطب وجراحة الفم، والتكنولوجيا الحيوية الجزئية، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتكنولوجيا المختبرات الطبية، والتصوير الطبي.