طلاب الثانوية العامة سعداء بسهولة الجيولوجيا وانتهاء الامتحانات

رسم امتحان مادة الجيولوجيا السعادة على وجوه طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم، بالتزامن مع سعادتهم البالغة بانتهاء الامتحانات، حيث أكد الطلاب أنّ امتحان الجيولوجيا جاء في مستوى سهل، والأسئلة مباشرة ولا تشمل أي تعقيد، كما أنّ الوقت كان مناسبا للإجابة عليها ومراجعتها.

وقال محمد شحاتة، الطالب بالصف الثالث الثانوي، شعبة علمي علوم، إنّ الامتحان جاء في مستوى سهل، والأسئلة جاءت مباشرة ولا تشمل أي تعقيد، مؤكدا أنّ الامتحان جاء من المقرر الدراسي.

وأضاف الطالب لـ«الوطن»، أنّ رسوم الامتحان جاءت مباشرة ومن الكتاب المدرسي، والإجابة على الأسئلة لم تحتاج إلى وقت طويل، لافتا إلى أنّ لجان الامتحانات شهدت تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

واتفق الطالب أحمد كامل، الذي أدى الامتحان في مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، مع سابقه، حيث قال إنّ امتحان الجيولوجيا جاء مباشرا وفي مستوى الطالب المتوسط، والأسئلة اشتملت على أفكار مألوفة ولم تكن جديدة على أي طالب.

وأعرب الطالب عن سعادته البالغة بانتهاء امتحانات الثانوية العام 2021: «الفرحة فرحتين، سهولة امتحان الجيولوجيا وانتهاء الامتحانات»، مؤكدا أنّ امتحان الجيولوجيا جاء في مستوى سهل، وإجابة الأسئلة مباشرة، حيث ضمّ الامتحان 50 سؤالا.

وأكد عمر علاء، الطالب بالصف الثالث الثانوي، أنّ أسئلة امتحان الجيولوجيا جاءت مشابهة لأسئلة الامتحانات التجريبية التي عقدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحا أنّ الأسئلة مباشرة ولا تشمل أي تعقيد، وأنّه أجاب على جميع الأسئلة في وقت قليل، كما أنّ رسوم الامتحان جاءت مباشرة.

وأوضح الطالب محمد أحمد، أنّ غالبية أسئلة الامتحان جاءت في منصة حصص مصر التعليمية، التي تدّرب على أفكارها جيدا قبل الامتحانات، مؤكدا أنّ الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ومن السهل أن يحصل فيه الطالب على درجات مرتفعة.