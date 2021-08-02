292 ألف و428 طالب يؤدون امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية

أدى 292 ألف و428 طالب/طالبة بالشعبة العلمية/علوم، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، و100 ألف و453 طالب/طالبة بالشعبة العلمية/الرياضيات امتحان مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل»، وذلك في اليوم السابع عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، نائب رئيس عام الامتحان، على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية.

وشدد «حجازي» على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات، قبل وأثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد نائب الوزير، أن امتحانات الثانوية العامة في يومها السابع عشر سارت بشكل جيد؛ إذ اطمئنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة «البابل شيت»، مرورا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان «سير الامتحان، والنظام والمراقبة».

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء، ونقلوا للمستشفى، وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

كما تلقت غرفة العمليات المركزية بالوزارة عدة ملاحظات؛ إذ رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 6 حالات غش، منهم 4 حالات نشر، و2 غش، وهم:

- ضبط الطالب «ع. ا. م» بإدارة غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، نظرًا لحيازته محمول، وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالب «ا. ا. ع» بإدارة دار السلام بمحافظة سوهاج، نظرًا لحيازته تابلت وتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالب «ع. خ. ع» بإدارة باب الشعرية في محافظة القاهرة؛ إذ صور ونشرالامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالب «ا. م. م» بإدارة أبشواي في محافظة الفيوم؛ نظرًا لتصوير ونشر الامتحان على الإنترنت.

- ضبط الطالبة «م. م. ع» بإدارة جنوب السويس بمحافظة السويس؛ نظرًا لمحاولة الغش بالمحمول، واستقبال الإجابات على «التليجرام».

- ضبط الطالب «م. م. ص» بإدارة ههيا في محافظة الشرقية؛ نظرًا لمحاولة غش بالمحمول.

وحدد الطلاب المسؤولين عن ذلك، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

وفى ختام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، توجه الدكتور رضا حجازي بخالص الشكر للمديريات التعليمية كافة، وغرف العمليات الفرعية على مستوي الجمهورية، معربا عن أمنياته لطلبة الثانوية العامة بالنجاح والتوفيق.

وأكد «حجازي» أن غرف العمليات مستمرة يومي الثلاثاء والخميس بالمديريات التي يوجد بها امتحانات لطلاب مدارس «المكفوفين، وSTEM».

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة المكفوفين، سيؤدون امتحان مادة الفلسفة والمنطق، بإجمالي 225 طالب/طالبة، غدا الثلاثاء.

كما يؤدي طلاب مدارس STEM امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الأحياء والجيولوجيا، والرياضيات»، بإجمالي 1179 طالب/ طالبة.