غرفة عمليات الثانوية بمطروح: لم نتلق شكاوى في آخر أيام الامتحانات

أعلن عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى حول امتحان التفاضل وامتحان الجيولوجيا، من الطلاب أو من أولياء الأمور عقب انتهاء الإمتحانات، وكانت الأجواء تسير بشكل جيد في جميع اللجان الـ17 بالإدارات والقطاعات التعليمية.

واشار في تصريح صحفي، إلى أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2021 الرئيسية بمطروح، تابعت لحظة بلحظة امتحانات اليوم الأخير في جميع اللجان، حيث أدى طلاب شعبة علمي علوم، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية فترة واحدة لمدة 3 ساعات، بينما اختتم طلاب علمي رياضة امتحاناتهم بمادة التفاضل والتكامل فترة واحدة لمدة ساعتين فقط.

تذليل العقبات بـ17 لجنة بمطروح آخر أيام امتحانات الثانوية العامة

وترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح غرفة العمليات بحضور الدكتور محمود قاسم، وكيل المديرية وإسماعيل جاتو، مدير عام التعليم العام ورئيس اللجنة الثلاثية، ومنى ناصف، مدير عام الشئون التنفيذية وأعضاء الغرفة لمتابعة انضباط العملية الامتحانية والتواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة وبالاتصال المباشر والمتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير منظومة العمل وتوافر الاجواء الامتحانية المناسبة مع تذليل أى عقبات داخل اللجان السبع عشرة ومتابعة توزيع أوراق الأسئلة بالصناديق الحديدية باللجان.

متابعة وصول أوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة بمطروح

وتتابع غرفة عمليات تعليم مطروح وصول أوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة بمطروح في آخر أيامها، خاصة من المدن الحدودية البعيدة، من لجان مدينة السلوم، ومدينة سيدي براني، إلى مركز توزيع الأسئلة وذلك تمهيداً لتوصيلها إلى كنترول الثانوية العامة، خارج مطروح، بتأمين من مديرية أمن مطروح.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن الإجراءات لتوصيل أوراق الأسئلة والإجابة تسير بشكل سريع، متمنيا التوفيق والسداد والنجاح الباهر لأبنائه طلاب الثانوية العامة بعد انتهاء ماراثون الامتحانات لتحقيق نتائج جيدة تؤهلهم للالتحاق بكليات القمة وتحقيق طموحاتهم، حيث ينتظر الطلاب من الآن موعد نتيجة امتحانات الثانوية العامة، للتعرف على درجاتهم واستكمال مسيرتهم العلمية في التعليم العالى.