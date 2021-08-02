فرحة طلاب علمي رياضة بانتهاء الامتحانات تتغلب على صعوبة «التفاضل»

طغت فرحة طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، بانتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021 اليوم، على شعورهم بالاستياء من صعوبة امتحان التفاضل والتكامل، قائلين إنّ غالبية الإجابات متشابهة، ما تسبب في تشتيتهم بشأن الإجابة الصحيحة، كما أنّ الوقت لم يكن كافيا للإجابة على أسئلة الامتحانات ومراجعتها بشكل جيد.

مروان طارق، الطالب بالصف الثالث الثانوي، قال إنّ أسئلة امتحان التفاضل والتكامل جاءت غير مباشرة، كما أنّ الإجابة على الأسئلة تحتاج إلى وقت طويل لأنها تشمل الكثير من الخطوات، مضيفا لـ«الوطن»، أنّ الامتحان جاء في مستوى صعب وبه أفكار جديدة غير التي اعتاد عليها الطلب، حيث ضمّ 25 سؤالا منها 5 فقط مباشرة.

الطلاب: إجابات الامتحان متشابهة والأسئلة غير مباشرة

قال الطالب محمد مصطفى، الذي أدى الامتحان في مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، إنّ الامتحان جاء في مستوى معقد، والأسئلة بها أفكار غير مألوفة، معربا عن سعادته بانتهاء الامتحانات: «الحمد لله إني خلصت مرحلة صعبة في حياتي».

وأضاف الطالب لـ«الوطن»، أنّ الامتحان يعتمد على فهم الطالب للقوانين: «واضع الامتحان عارف إن الطالب ممكن يغلط في قانون معين فيركز عليه»، مؤكدا: «مبسوط إني خلصت بغض النظر عن مستوى الامتحانات».

واتفق معه الطالب محمود محمد، والذي أعرب عن سعادته البالغة بانتهاء «عام دراسي صعب وطرق جديدة للامتحانات لم تسبق للثانوية العامة عقدها بها»، مؤكدا أنّ امتحان التفاضل والتكامل لم يكن سهلا وبه الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز شديد، وغالبية الإجابات متشابهة، ولم يتمكن من اختيار الإجابة الصحيحة: «كل طالب بيقول إجابة مختلفة ومش عارفين مين صح ومين غلط».

وأكد الطالب محمد هاني، أنّ أكثر من 20 سؤالا في الامتحان جاؤوا غير مباشرين، كما أنّ الأسئلة بحاجة إلى فهم شديد لجميع القوانين.