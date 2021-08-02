بالطبل والفوم.. طلاب المنصورة يحتفلون بانتهاء امتحانات الثانوية العامة

احتفل طلاب الثانوية العامة في محافظة الدقهلية، بانتهاء ماراثون الامتحانات، اليوم، وخرجوا من اللجان في حالة من السعادة الغامرة، ليحتفلوا بالطبل والألعاب النارية والرقص وشاركتهم بعض الطالبات بإطلاق الزغاريد، وشاركهم الاحتفالات بعض أولياء الأمور.

وخرج الطلاب من آخر يوم في الامتحانات وكان في انتظارهم بعض طلاب الأدبي الذين انتهوا من أداء الامتحان في وقت سابق، ووقفوا في مجموعات يرددون الأغاني الشعبية، علي أنغام الطبل، وأحضر بعض الطلاب ألعاباً نارية، وأطلقوا الفوم ليزداد الاحتفال بهجة، فيما أطلقت بعض الطالبات الزغاريد.

ورفض الطلاب التحدث عن صعوبة أو سهولة الامتحان، واندمجوا مع الاحتفال الذي نظمه الطلاب في شارع كلية الآداب بالمنصورة حيث يوجد عدد من لجان الثانوية العامة في شارع الثانوية وشارع الجلاء، وشارع كلية الآداب ليندمجوا جميعًا في الاحتفالات.

وقال شادي أحمد، طالب بالثانوية العامة: «مر عام كامل من المذاكرة حرمنا فيه من كل شيء إلا المذاكرة فلا خروج ولا فسح ولا إجازة، كل وقتنا كان في المذاكرة، وهذه هي اللحظات الأولي لنا التي سنعود فيها إلى البيت بلا مذاكرة، والآن فقط يمكننا أن نحتفل».

وأضافت ميادة خالدة، طالبة الثانوية العامة: «كانت الثانوية العامة بالنسبة لنا سنة كبيسة ولذلك كان الاحتفال كبير بانتهاء الامتحانات ورغم ما مررنا به من صعوبات إلا أننا نسينا كل شيء وتجمعنا لنحتفل اليوم بانتهاء الامتحانات».

وأشار خالد السيد، طالب بالثانوية العامة، أننا اتفقنا أن نتجمع جميعًا في شارع كلية الآداب، وأن نحتفل بعد الامتحانات لذلك كل زميل جاء ومستعد للمشاركة في الاحتفال.