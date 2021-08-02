للمسافرين للخارج.. طريقة الحصول على شهادات التطعيم ضد كورونا المؤمّنة

يمكن لأي مواطن يرغب في السفر حاليا أن يحصل علي شهادات التطعيم ضد كورونا المؤمنة، من خلال مكاتب استخراج الشهادات المنتشرة علي مستوي الجمهورية، وذلك للمواطنين الذين سبق لهم الحصول على لقاح كورونا من أي منفذ من منافذ تقديم اللقاح بعد الحجز عن طريق موقع وزارة الصحة ولا تحتاج شهادات التطعيم ضد كورونا المؤمنة إلى اعتماد من أي جهة أخرى.

منح الشهادات المؤمنة لمن سبق تطعيمهم بلقاح كورونا

وخصصت مكاتب لاستخراج شهادات التطعيم ضد كورونا المؤمنة، ودورها منح الشهادة فقط، دون إعطاء اللقاح لحين توفير وازرة الصحة اللقاحات اللازمة للسفر والمتعمدة في الدول الأجنبية مثل تطعيم جونسون آند جونسون والذي سيتم توفيره قريبًا في المكاتب.

المسح الإلكتروني لشهادات كورونا المؤمنة

ويتقدم المواطن الراغب للسفر إلي مكان استخراج شهادات التطعيم ضد كورونا المؤمنة، ويدفع مقابل الحصول علي الشهادة مبلغ 100 جنيه إذا كان من المصريين، و 10 دولارات إذا كان من الأجانب، ويتم وضع ملصق علي الشهادة (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

تطبيق وزارة الصحة لجوازر السفر الصحي الإلكتروني

وتستعد وزارة الصحة لإطلاق تطبيق الموبايل الإلكتروني «Egypt Health Passport» بنسختين لكافة أنواع الموبايل ليكون بمثابة جواز سفر صحي وإلكتروني ويقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق والذي يظهر به حالة الشخص إذا كان تم تطعيم جرعتين أو جرعة واحدة أو لم يتم تطعيمه مطلقا.

مراكز استخراج شهادات التعطيم المؤمنة في الدقهلية

وخصصت مديرية الصحة بالدقهلية 8 منافذ يمكن من خلالها لأي شخص الحصول علي شهادات التطعيم ضد كورونا المؤمنة وشملت 3 مراكز في مدينة المنصورة وهي: «مكتب صحة اول المنصورة، ومكتب صحة ثان المنصورة، وحدة أسرة قولونجيل»، بالإضافة إلي 5 مراكز أخري هي: « مكتب صحة ميت غمر، مكتب صحة الجمالية، مكتب صحة بلقاس، مكتب صحة السنبلاوين، مكتب صحة دكرنس».