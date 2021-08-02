محافظ دمياط: نجحنا في السيطرة على جائحة كورونا

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن المحافظة نجحت فى السيطرة على جائحة كورونا بفضل جهود الأطباء، ما نتج عنه تراجع الإصابات كورونا بشكل ملحوظ بالإضافة إلى عدم تسجيل أى إصابات فى فترات متقطعة خلال العامين الحالى والماضى، مشيرة إلى حرص المحافظة على دعم القطاع الطبي وتكريم العناصر المميزة به بشكل دوري.

وكرمت محافظ دمياط، الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة وعدد من العاملين بالمديرية و الأطقم الطبية والتمريض بعدد من مستشفيات المحافظة، كما كرمت الدكتور عطية منصور مدير عام الطب الوقائى ودكتور محمد فهيم مدير عام الطب العلاجى ودكتورة جيهان الديب مدير عام إدارة الصيادلة و دكتورة سوزان الكيكى مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة و دكتورة دينا أبو صير مدير إدارة الرعاية الأساسية ، كما كرمت مديرو المستشفيات و قيادات التمريض.

وتقدمت المحافظ بالشكر والتقدير للعاملين نظرًا لما قدموه من جهود وتضحيات في ملحمة وطنية لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا معربة عن فخرها الشديد بذلك النموذج المتكامل الذي عكس مدى تضحياتهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي مرت به البلاد، مؤكدة أنهم خط الدفاع الأول، وجيش مصر الأبيض الذين يحملون على عاتقهم العبور من تلك الأزمة وحماية المواطنين.

هذا واختصت بالشكر الدكتور السيد عبد الجواد، حيث أشادت بجهوده في التعامل مع جائحة فيروس كورونا و الإرتقاء بمنظومة العمل داخل المستشفيات، وتابعت خطة المديرية خلال الوقت الراهن و استعراض كافة المعوقات التى قد تواجهها عناصر المنظومة الطبية خلال عملهم، و آليات تذليلها، كما تابعت منظومة العمل داخل مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا وعدد المواطنين الذين تم تطعيمهم خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه توجه الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بخالص الشكر والتقدير لمحافظ دمياط، مشيدًا بجهودها المبذولة لدعم قطاع الصحة و حرصها على مد يد العون لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق ، كما وجه التحية لجميع العاملين بقطاع الصحة من عناصر طبية وتمريض وفنيين وإداريين وعمال، مؤكدًا أنه بفضل تكاتفهم وتلاحمهم تم تحقيق هذا النجاح.