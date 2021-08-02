إصابة مواطن وتحطم سيارة في سقوط أجزاء من شرفة منزل بالإسكندرية (صور)

أصيب مواطن إثر سقوط أجزاء من بلكونة من الدور الرابع، في أحد العقارات بشارع «جلال حماد»، بنطاق حي المنتزه أول، بمدينة الإسكندرية، ظهر اليوم الاثنين، ما تسبب في حدوث تلفيات بإحدى السيارات تصادف وجودها أسفل العقار.

تفاصيل سقوط أجزاء من بلكونة عقار بالإسكندرية

تلقى حي المنتزه أول إشارة من غرفة عمليات المحافظة بسقوط أجزاء من بلكونة بالدور الرابع بالعقار الكائن بشارع جلال حماد، وعليه كلفت المهندسة جيهان مسعود، رئيس الحي، بتحرك إدارة الأزمات والكوارث إلى موقع العقار، وتم استدعاء مهندس المنطقة، ووحدة الإزالة الفورية، بتواجد جمال جابر، سكرتير عام الحي، وإدارة إشغال الطريق والحملة الميكانيكية.

وتبين بالمعاينة وجود تلفيات بسيارة أسفل العقار، ومصاب واحد، تم نقله للمستشفى على الفور، كما تمت إحالة العقار للجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ووضع حواجز أسفل العقار، لحماية المارة.

هبوط أرضي في المنتزه ثان بالإسكندرية

في سياق آخر، وقع هبوط أرضي بأحد شوارع منطقة «المعمورة البلد»، نطاق حي المنتزه ثاني، دون وقوع أي خسائر بشرية أو مادية، حيث تم التعامل السريع فور ورود إشارة عاجلة بشأن حدوث هبوط أرضي بشارع «بورسعيد» الرئيسي، أمام شارع «الأبيض».

وتوجه اللواء حسن الجمال، رئيس حي ثاني المنتزه، إلى مكان الهبوط الأرضي، يرافقه يحيى زكريا، سكرتير عام الحي، وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية، والعقيد محمد الجيار، مأمور قسم شرطة ثاني المنتزه، ومسؤولو شركتي الصرف الصحي والمياه للمعاينة على الطبيعة.

أسباب الهبوط الأرضي في المعمورة

وبعد المعاينة على الطبيعة للكشف عن أسباب الهبوط، تبين أنه ناتج عن كسر مفاجئ في ماسورة خط انحدار الصرف الصحي 800 ملي، بشارع «بورسعيد»، ولم تحدث أي خسائر، كما لم يؤثر الهبوط علي حركة مرور المواطنين والمركبات.