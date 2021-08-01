كيفيه التقديم على التدريب في شركات الكهرباء للطلاب

بدأت شركات توزيع الكهرباء، اليوم الأحد، تنفيذ برنامج التدريب الصيفي 2021 لطلبة الجامعات والمعاهد العليا والخاصة في المجال الهندسي والتجاري.

بدء التدريب في شركات الكهرباء للطلاب 2021

وأكدت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس محمد عبد الحكم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه تم، اليوم الأحد، البدء في تنفيذ برنامج التدريب الصيفي 2021 لطلبة الجامعات والمعاهد العليا والخاصة في المجال الهندسي والتجاري، لمن تقدموا للاشتراك في البرنامج.

مراكز التدريب الخاصة بطلبه كلية الهندسة 2021

وطالبت الشركة جميع طلبة التدريب الصيفي بـ«جميع الكليات» الذين سددوا رسوم التدريب تسجيل أسماؤهم في النموذج المعد لذلك، مؤكدة عى طلبة كلية الهندسة جميع الأقسام، الذين سددوا رسوم التدريب الصيفي الالتزام بما يلي:

أولا: طلبة كلية الهندسة قسم الاتصالات التوجه إلى مركز التدريب بديوان عام الشركة بطنطا.

ثانيا: طلبة كلية الهندسة «غير قسم الاتصالات» من محافظة المنوفية التوجه إلى قطاع كهرباء المنوفية بمدينة شبين الكوم وإحضار وصل السداد.

ثالثا: طلبة كلية الهندسة «غير قسم الاتصالات» من محافظة القليوبية التوجه إلى قطاع كهرباء القليوبية بمدينة بنها وإحضار وصل السداد.

رابعا: طلبة كلية الهندسة «غير قسم الاتصالات» من مدينة المحلة التوجه إلى قطاع كهرباء شرق الغربية بمدينة المحلة وإحضار وصل السداد.

خامسا: طلبة كلية الهندسة «غير قسم الاتصالات» من مدينة طنطا التوجه إلى قطاع كهرباء غرب الغربية بمدينة طنطا واحضار وصل السداد.

مراكز التدريب الخاص بطلبة كليات التجارة 2021

وأكدت الشركة أنه على طلبة كلية التجارة التوجه إلى مركز التدريب بديوان عام الشركة بطنطا بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي أول مدخل سيبرباي وإحضار وصل السداد.

رابط حضور الطلاب للتدريب 2021

وأشارت الشركة إلى أن الحضور سيكون صباح اليوم، من خلال الرابط التالي: https://docs.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1FAIpQLSemDNE9ONWktC.https://adminlive.elwatannews.com/viewform