طلاب الثانوية بالإسماعيلية يختتمون امتحاناتهم بإطلاق الألعاب النارية

شهد محيط لجان الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية احتفالات عديدة للطلاب بانتهاء الامتحانات، تنوعت بين المزمار البلدي، وإطلاق الألعاب النارية، كما قام عدد من الطلاب بالرقص والغناء أمام اللجان.

وأدى طلاب الثانوية العامة في مختلف اللجان بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، الامتحان في مادة التفاضل والتكامل، ومادة الجولوجيا والعلوم البيئية في لجان الثانوية.

ونظم الطلاب احتفالات مختلفة أمام اللجان، تراقصو عليها على أنغام المزمار البلدي، وعلي بعض الأغاني الشعبية، للتعبير عن سعادتهم بانتهاء ماراثون الامتحانات.

وقال «محمد حسن»، طالب بالشعبة العلمية، إن فرحة الطلاب بانتهاء آخر أيام الامتحانات أنستهم صعوبة الامتحان وأزماته خلال الفترة الماضية.

وتابع بقوله: «أخيراً انتهينا من الضغط العصبي، وانتظرنا بفارغ الصبر انتهاء الامتحانات، وننتظر النتيجة»، متوقعاً وجود مفاجآت كبيرة بها أيضاً، على حد قوله.

وقال «أندرو عزيز» إن صعوبة امتحانات هذا العام كانت في الضغط العصبي، الذي عاشه الطلاب بسبب عدم وضوح رؤية الوزارة من البداية، ووجود بعض الأخطاء.

وتابع: «كنا دفعة التجارب، وحملونا فوق طاقتنا ومعنا أسرنا وأولياء أمورنا»، مناشداً وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، العمل على تلافي السلبيات، وخاصةً تأخر أوراق الامتحانات.

وقالت «نهى أحمد» إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام، كانت عكس توقعاتهم، وحملت الكثير من المفاجآت، وأضافت: «كنا نتوقع أن تكون الامتحانات أقل صعوبة، لكن للأسف كانت الامتحانات صعبة، وبعض اسئلتها غير متوقعة».

وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية 8 آلاف و760 طالباً وطالبة، منهم 4 آلاف و746 طالباً وطالبة بالقسم العلمي، و3 آلاف و125 طالباً وطالبة بالقسم الأدبي.