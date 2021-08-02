تبادل الخبرات بين كفر الشيخ والغربية في خدمات «الجيومكانية»

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ونائبه عمرو البشبيشى، اليوم الاثنين، أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، لتبادل الخبرات بين المحافظتين في مشروعات رصف الطرق، ومشروعات البنية التحتية، وعرض تجربة محافظة كفر الشيخ في وحدة الجيومكانية، ومشروعات مبادرة «حياة كريمة»، التي يجري تنفيذها بقرى مركز مطوبس.

وتفقد نائب محافظ كفر الشيخ، يرافقه نائب محافظ الغربية، وحدة الجيومكانية بديوان عام المحافظة، واطلع الدكتور أحمد عطا على المهام التي تؤديها الوحدة، سواء رصد المخالفات لحظة وقوعها، أو الخدمات المتعددة التي تقوم بها، بحضور أحمد السيد عجلان، مدير وحدة الجيومكانية، ورؤساء الأقسام الفنية بالوحدة، والمهندسة مروة عراقي، والمهندسة أمنية أحمد، والمهندسة مروة عثمان، والمهندس محمد عوض.

وقال محافظ كفر الشيخ إن وحدة الجيومكانية تضم مجموعة أجهزة من أحدث الأجهزة المساحية، وأجهزة الكشف عن المرافق في العالم، التي قامت المحافظة بتدعيم الوحدة بها، لتحقيق وتنفيذ رؤية المحافظة في تكامل البنية المعلوماتية وفق أحدث التقنيات، وتوفير أحدث الخدمات لأهالي المحافظة.

كما استعرض «البشبيشي» دورة العمل بوحدة الجيومكانية وأقسامها ووحداتها الفرعية، والمشروعات المكلفة بها، مثل قواعد بيانات الأحوزة العمرانية، وقواعد بيانات أطلس الطرق، وقواعد بيانات أطلس أملاك الدولة، وخطة الإغاثة، وأعمال ومشروعات مبادرة «حياة كريمة».

وعبر «عطا» عن سعادته بما تؤديه وحدة الجيومكانية من مهام متعددة لصالح المواطن، وحفاظاً على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إضافة إلى اقامة مشروعات خدمية، تظل باقية لأكثر عدد من السنوات، دون الحاجة لتعديلها لأنها أقيمت على أسس علمية.