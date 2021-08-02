كشف سامح رياض، معلم رياضيات، عن إجابة امتحان التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة 2021، مشيرا إلى أن الامتحان متوسط، وبه بعض الأسئلة التي تحتاج إلى فهم وتركيز شديد، مؤكدا أنه أسهل بكثير من امتحان الديناميكا، مضيفا أن إجابة الامتحان تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

تعرف على إجابة امتحان التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة 2021

وأكد عدد من شعبة علمي رياضة، أن إجابة امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2021، تحتاج إلى وقت طويل، موضحين أن الامتحان به الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى خطوات عديدة للإجابة عليها، مؤكدين أن غالبية الإجابات متشابهة.

وقال الطالب مروان طارق، بالصف الثالث الثانوي، أن إجابة امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2021، تحتاج إلى وقت طويل، موضحا أن أسئلة الامتحان غير مباشرة، وتشمل الكثير من الخطوات للإجابة عليها.

إجابة امتحان التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة 2021 تحتاج وقتا طويلا

وأضاف «طارق» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأسئلة بها أفكار جديدة، والامتحان كان مكونا من 25 سؤالا، منها خمسة أسئلة فقط مباشرة، واتفق معه الطالب محمد مصطفى، الذي أدى الامتحان بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية «بنين» بمحافظة الجيزة، وأكد أن الامتحان به أفكار غير مألوفة، معبرا عن سعادته بانتهاء الامتحانات، لافتا إلى إجابة الامتحان تعتمد على فهم الطالب للقوانين.

وقال الطالب محمود محمد، أن امتحان التفاضل والتكامل لم يكن سهلاً، موضحا أن الامتحان اشتمل على الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز شديد، والإجابات متشابه، مؤكداً أن الامتحان تكون من 25 سؤالاً اختياريا.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الثالث الثانوي، انتهوا اليوم من امتحانات الثانوية العامة 2021، التي عقدت اعتبارا من 10 يوليو الماضي، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة الامتحانات منتصف شهر أغسطس الجاري، موضحة أن جميع أعمال تصحيح الامتحانات تتم إلكترونيا في أماكن مؤمنة جيدا، لافته إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات.

وأضافت الوزارة، أنها حرصت على التنسيق الكامل مع جميع مديريات التربية والتعليم للوقوف على سير العملية الامتحانية.

وترصد «الوطن» في الصور التالية إجابة امتحان التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة 2021 بحسب «رياض»