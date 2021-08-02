«هند» تخرج من النفق المظلم.. حبيسة المرض منذ 6 سنوات

قدم «الوطن» بثاً مباشراً مع والدة الفتاة «هند»، طالبة في كلية التجارة بجامعة طنطا، تعاني من مرض نادر في العضلات، جعلها حبيسة الفراش منذ 6 سنوات، وذلك بعد استجابة رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود زكي، لاستغاثتها، وقرر علاج الطالبة داخل مستشفى طنطا العالمي على نفقة الجامعة.

تحدثت «هدى مصطفى»، والدة الطالبة، عن معاناة ابنتها بقولها إن زوجها توفى منذ 13 سنة، ولديها 3 بنات، وفوجئت بمرض «هند» بينما كانت طالبة في الصف الثالث الاعدادي، وتعاني من عدم القدرة على الوقوف أو السير على قدميها، مشيرةً إلى أنها ذهبت إلى كثير من الأطباء والمستشفيات، وباءت كل محاولات علاجها بالفشل.

وأضافت أنها اضطرت إلى بث مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع «فيسبوك»، أمس، ناشدت فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التدخل لعلاج ابنتها، بسبب تدهور حالتها الصحية، وفوجئت بسرعة الاستجابة من قبل جامعة طنطا، حيث جرى نقل الطالبة إلى المستشفى الجامعي اليوم، لبدء مراحل العلاج، كما استقبلها رئيس الجامعة في مكتبه بمقر إدارة الجامعة، مؤكداً أن فريقاً من كبار أساتذة كلية الطب في انتظار «هند» بالمستشفى الجامعي، لإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة لتشخيص الحالة، ووضع خطة العلاج، وتقديم الخدمات الطبية بأعلى مستوى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا، أنه بالفعل تم استقبال الطالبة اليوم، وتم مناظرة حالتها من خلال أساتذة كلية الطب، وهم الدكتور أحمد شكل، أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، الدكتور محمد الشبيني، أستاذ الأورام ومدير مستشفى الأورام والمشرف العام على مستشفى الطوارئ، والدكتور أسامة عبد الوهاب، أستاذ ورئيس قسم العظام، والدكتور ضياء عجلان، أستاذ أمراض النساء والتوليد، والدكتور أحمد هجرس، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد.

رابط البث المباشر: https://fb.watch/77KZt6jj0m/

وأضاف عميد كلية طب طنطا أنه تم تحويل حالة الطالبة «هند» إلى المستشفى التعليمي العالمي، حيث أكد مدير المستشفى، الدكتور محمود سليم، أنه تم استقبال الحالة، وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة، بما فى ذلك الأشعة المقطعية، وعمل سونار ورسم قلب، وجرى احتجازها في وحدة العناية المركزة.