12 معلومة تساعدك عند شراء التكييف وخفض فاتورة الكهرباء

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال أشهر الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة، عن الطريقة المثلى لاستخدام جهاز التكييف بشكل يرشد الطاقة ويخفف من قيمة فاتورة الكهرباء، خاصة بعد تطبيق وزارة الكهرباء الزيادة الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء، مع فواتير شهر أغسطس الجاري.

معلومات تهمك عند شراء التكييف وكيفية التوفير في استهلاكه للكهرباء

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن 12 معلومة يجب أن يتبعها المواطنين عند استعمالهم التكييف، من أجل التوفير في استهلاك للكهرباء، وهي كالتالي:

- احذر تركيب جهاز تكييف قدرته غير مناسبة للمكان المطلوب، حيث سيتسبب ذلك في قلة عمره الافتراضي.

- احرص على شراء قطع الغيار الأصلية وإصلاحه أو تركيبه من خلال مراكز الصيانة المتوفرة.

- احرص على تنظيف فلاتر الهواء كل فترة، وذلك للعمل على زيادة كفاءة التكييف.

- استشر الفنيين قبل شراء التكييف في حالة ما إذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سيحتاج للتغيير قبل شراء التكييف أم لا، وكذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف، وما هي افضل طريقة لتركيب التكييف بدون تكسير أو تشويه حوائط الغرفة أو البيت.

إغلاق جميع منافذ وفتحات التهوية في الغرفة

- يجب التأكد من إغلاق جميع منافذ وفتحات التهوية في الغرفة التي يعمل فيها التكييف حتي لا يزيد استهلاك الكهرباء.

- تركيب التكييفات في أماكن سهلة التهوية «على الشرفات» ومنع تركيبها على الأماكن الضيقة بقدر الإمكان، بحيث يسهل الوصول إليها وفكها وصيانتها.

- تنظيف مرشح التكييف لتسهيل عملية مرور الهواء النظيف، مما يقلل من الطاقة المستخدمة وذلك كل أسبوعين على الأقل.

صيانة دورية للتكييف

- عمل صيانة دورية للتكييف لتنظيف مكونات المكيفات، ويفضل أن تكون في بداية كل فصل الصيف.

- غلق التكييفات عند الخروج من الغرفة فلا داعي لتشغيل التكييف لمجرد تبريد الغرفة.

- استخدام زجاج عاكس للحرارة أو ستائر لتقليل حرارة الغرف.

- ضبط التكييف على درجة حرارة 25 درجة مئوية، وعدم اعتماد درجة حرارة باردة جدا في الجو الحار، مما يؤدي إلى استهلاك ضخم في الطاقة.