«ابعد الثلاجة عن الحائط».. الكهرباء توجه نصائح لتخفيض فاتورة الكهرباء

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن استخدام اللمبات الموفرة توفر قدرا كبيرا من استهلاك الطاقة الكهربية، لافتًا إلى أن الكاتل وغلايات الشاي والميكروويف والغسالات «فول أوتوماتيك» تستهلك الطاقة بشكل كبير.

وأضاف «حمزة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة برنامج «مساء DMC» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «أي جهاز كهربي يجب فصله من مصدر الكهرباء مثل التلفزيونات والريسيفرات والشواحن، بعد انتهاء استخدامها لأنها تستهلك الكهرباء لأن بعض الدوائر الكهربية تظل تعمل، وحتى لو كان الاستهلاك بسيطا فإنه يتراكم مع الوقت».

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء: «الثلاجة يجب أن تبتعد عن الحائط لمدة 15 سنتيمتر، حتى يكون استهلاكها أقل، وكل ما نفتحها ونقفلها تستهلك كهرباء أكثر».

وعن غسالة الملابس، أكد على ضرورة تجميع كل الغسيل المطلوب حتى لا يتكرر تشغيل الغسالة، وألا تمثل أكثر من السعة المطلوبة، مع امتناع عن تشغيل البرامج التي تعتمد على التسخين بشكل كبير، وهو ما ينطبق على المكواة حيث يجب جمع الملابس مرة واحدة وكيها لكي أكبر عدد من الملابس.

أما بالنسبة للتكييف، أكد أنه يزداد بشكل كبير في الصيف، وبالتالي يجب الحرص على صيانته مثل غسل الفلاتر وأن تكون الأماكن المرتبطة بالتهوية تعمل جيدا وألا تعاني من التسريب، ولا داعي تقليل درجة الحرارة عن 24 أو 25: «كلما قللنا درجة الحرارة فاتورة الكهرباء ستكون عالية، وإذا كنا في حاجة إلى تشغيله لا يجب أن يكون المكان معرضا للشمس بقوة، فيجب منع أشعة الشمس حتى لا تُرفع درجة الحرارة ويمكن استخدام المراوح التي تبرد المكان وبخاصة في فترة الظهر».