ابنة سعيد صالح في ذكرى وفاته: حب الجمهور كان عنده أهم من الفلوس

كشفت هند صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، ذكرياتها مع والدها تزامنا مع ذكرى ميلاده في 31 يوليو ووفاته في 1 أغسطس، قائلة إنّ لديها مشاعر مختلطة إزاء تتابع الذكرتين في فترة زمنية قصيرة، «مشاعري متلخبطة فيها حلو ووحش، بالرغم إن دلوقتي كله وحش، وطول عمر 31 يوليو كان قمة السعادة والفرحة والبهجة».

وأضافت «صالح»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ والدها كان مرحا في حياته العادية عكس ما كان يتخيله البعض، «مكنش شايل هم أي حاجة في الدنيا خالص، قلة الشغل لما كبر مضايقهوش ولا حتى قلة الفلوس».

وتابعت: «سعيد صالح كان دايما بيعمل اللي هو شايفه صح، اللي يسعده هو، حب الجمهور كان أهم عند والدي من الأجور المرتفعة، هو مكنش بيمثل أمام الكاميرا ولكنه كان تلقائي للغاية، هو فعلا ملك الارتجال».

وواصلت: «بابا في مسرحية العيال كبرت هو نفسه كده في البيت والطبيعة، اللي بيجي على باله بيقوله، وبابا جواه الخير والحلو اللي في الدين بفطرته، ولما دخل السجن، علمه عم يوسف اللي بيحكي عنه دايما، الصلاة والقرآن، فده كمل اللي كان بيعمله قبل كده».