«المصل واللقاح» تحذر من زحام الشواطئ: سينتج متحورا جديدا لكورونا

حذر الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، من حالات الزحام الشديد التي تشهدها المصايف والشواطئ والمناطق الساحلية، خلال الفترة الحالية، داعيا المواطنين لضرورة الالتزام بشكل أكبر بالإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي بشكل حقيقي، حتى لا يساعد ذلك في زيادة عدد الإصابات بهذا الوباء من جديد، كما أنه لا يستبعد ان ينتج عن هذه التكدسات والتجمعات الرهيبة متحور جديد من فيروس كورونا.

وقال «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، اليوم الإثنين، إن المشكلة تكمن أيضا في أن هناك توقعات كبيرة بزيادة أعداد الناس بالشواطئ والمصايف المختلفة فور الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح: «اللي في المصايف دلوقتي ربع الناس بس، بعد امتحانات الثانوية العامة ما تخلص، هنلاقي أفواج وأفواج من الناس بالمصايف، وده اللي أنا خايف منه وحاطط إيدي على قلبي بسببه».

وطالب المواطنين بضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الوقائية، محذرا من متحور «دلتا» من فيروس كورونا الذي اخترق عددا من الدول الكبيرة بقوة، رغم صرامة هذه الدول في تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما أنه اخترق الدول أيضا التي طعمت نسبة كبيرة من مواطنيها باللقاحات المضادة لوباء كورونا.

وتابع: «بريطانيا الأعداد بتزيد عندها، وكذلك الدول العربية، عندك تونس والعراق وغيرهم، الوضع مأساوي وبدأ يزيد بقوة جدا».

وأشار «الحداد»، إلى أن الدولة يجب أن تعود لإجبار المواطنين على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، لأنها إذا تركت الأمور لأهواء الناس لن يلتزم أحد بالإجراءات، وستزداد الازدحامات والتكدسات، مؤكدا أن هذه الأمور هي ما تصنع متحور جديد من فيروس كورونا.