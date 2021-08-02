«ميدوم» تكتسي بالحزن.. «إسراء» عروس خطفها الموت بعد ساعة من زفافها

«اللهم اغفر للفقيدة وارحمها» دعاء يتردد في جميع المساجد بقرية «ميدوم»، التابعة لمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف، حيث خيم الحزن على أبناء القرية على عروسة لم تكتمل فرحتها، حيث خطفها الموت بعد ساعة واحدة من زفافها، وعريس أصيب بحالة نفسية سيئة، نتيجة فقدان عروسته بعد دقائق معدودة من زواجهما.

أسرة العروسة أصيبت بحالة من الذهول من هول الموقف، حيث تلقت اتصالاً بإصابة ابنتهم بإعياء شديد، بعد ساعة واحدة من زفافها، ليسرع والداها إلى شقتها، ويجرى نقلها إلى المستشفى في محاولة لإسعافها، إلا أنها لفظت انفسها وتوفيت في الحال، إثر إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة، بحسب ما أظهرت التقارير الطبية.

وفي دقائق قليلة، تحولت فرحة أهالي قرية «ميدوم» إلى مأتم، فالعروسة التي شاركوا في زفافها إلى عريسها قبل ساعة واحدة، قاموا بتشييعها إلى مثواها الأخير، بعد أن خطفها الموت فجأة.

لمشاهدة تفاصيل الوفاة: https://fb.watch/783JFF7WXo

«إسراء شعبان القاضي» أتمت عامها الـ18، واستعدت لتجهيز شقة الزوجية، وأنهت قبل أسبوع عقد القران في حضور أهالي القرية وأسرتها، وسط حالة من السعادة انتابت الجميع، إلا أن المشهد المفجع، الذي لم يتخيله أحد، جاء بعد ساعة أو أكثر قليلاً من لحظة دخولها شقة الزوجية، حيث شعرت العروسة بحالة إعياء شديدة، نقلت على أثرها إلى المستشفى، ليؤكد الأطباء وفاتها نتيجة إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة.

قال محمد حامد القاضي، أحد أبناء عمومة العروس المتوفية: «أمس انتهينا من حفل الزفاف، وتوجه موكب العروس إلى منزل الزوجية، وبعد ساعة فُوجئنا بإصابتها بحالة إعياء، ونُقلت إلى المستشفى، وتبين إصابتها بأزمة قلبية»، لافتاً إلى أن عقد القران كان قبل أسبوع.

ألم وحسرة منعت أسرتها من الحديث، خاصةً زوجها الذي دخل في حالة حزن شديدة، وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى دفتر عزاء في العروسة الراحلة، والدعاء بالرحمة لها والصبر والسلوان لأسرتها.

وكتب علاء القاضي، أحد أقاربها عبر صفحته: «لله الأمر من قبل ومن بعد، أختى وبنت عمي وبنتي إسراء شعبان سعد القاضي، توفيت إلى رحمه الله، الأمس كانت عروسة في الدنيا، واليوم هي عروسة في الجنة، امبارح كان فرحها في الدنيا، واليوم هي عروسة عند ربنا، رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، وألهم والديها وأهلها الصبر والسلوان».