2 مليون جنيه غرامة التخفيضات الوهمية في الأوكازيون الصيفي

شدد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، على عقوبة المحال التجارية غير الملتزمة بنسبة التخفيضات المعلنة بالأوكازيون الصيفي 2021، أو التي تخالف قانون حماية المستهلك المعمول به في قضايا الغش التجاري، الذي يحمل رقم 181 لسنة 2018.

وأكد المهندس أيمن حسام الدين، في بيان، أن عقوبة المحلات التجارية المخالفة، التي تعلن تخفيضات وهمية، أو المحلات التي تتلاعب في نسبة التخفيضات، توقيع غرامة مالية على هذه المحلات، قد تصل إلى 2 مليون جنيه، مؤكدا أنها تقع تحت بند تهمة الإعلانات المضللة.

حملات الجهاز منتشرة في الأسواق للرقابة على المحلات

ونوه رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن أعضاء الحملات الرقابية لدى الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية، بدأوا منذ اليوم الأول للأوكازيون الصيفي 2021، في المرور على المحال التجارية، للتأكد من مدى جدية التخفيضات المعلنة في الأوكازيون، في كل محل على حدة.

وذكر المهندس أيمن حسام الدين، أهمية حصول المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون على موافقة مسبقة من مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقعة في نطاق دائرتهم، مشيرا إلى أهمية قدوم المواطنين والمستهلكين على الشراء من المحال المرخصة، والابتعاد عن الشراء من المواقع مجهولة المصدر.

أرقام شكاوى جهاز حماية المستهلك

جدير بالذكر، أن جهاز حماية المستهلك، يتلقى شكاوى المواطنين ضد أي مخالفات تواجههم في الأسواق، عبر الخط الساخن 19588 من خلال أي خط أرضي، أو من خلال التواصل عبر تطبيق واتس اب على رقم 01577779999، أو من خلال إرسال شكوى عبر الموقع الإلكتروني، أو إرسال شكوى عبر الصفحة الرسمية للجهاز على فيس بوك.

وانطلق في الساعات الأولى منذ بداية اليوم الاثنين الموافق 2 أغسطس، الأوكازيون الصيفي لعام 2021، ويستمر حتى بداية شهر سبتمبر المقبل، على مستوى جميع المحافظات، وذلك بناء على صدور قرار من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث شمل القرار، أنه يحق لكل محل تجاري، أن يشترك في الأوكازيون لمدة 15 يوما كاملة، من خلال حصوله على تصريح للمشاركة من مديرية التموين التابع لها المحل.