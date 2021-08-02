نتيجة كلية تجارة جامعة حلوان 2021.. الفرقة الرابعة خلال أيام

كشفت الدكتورة أماني فاخر، القائم بأعمال عميد كلية التجارة جامعة حلوان، أن الكلية انتهت من إعلان نتائج الفرق المختلفة، والأقسام، بشأن نتيجة كلية تجارة جامعة حلوان 2021، وذلك خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم الانتهاء من إعلان نتيجة كلية تجارة جامعة حلوان 2021 كاملة لجميع الفرق والشعب المختلفة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد النهائي للدرجات لمختلف الأقسام وللفرق الدراسية، تنفيذا لتوجيهات مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم.

القائم بأعمال الكلية: نتيجة كلية تجارة جامعة حلوان2021 ممتازة

وعن نسب النجاح، لـ«نتيجة كلية تجارة جامعة حلوان2021»، أوضحت القائم بأعمال كلية التجارة جامعة حلوان، أنها ممتازة جدا ولا توجد بشأنها أي مشكلات، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الفرقة الرابعة شعبة عربي خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحة أن نتائج باقي الفرق تم إعلانها علي الموقع الإلكتروني للتنسيق، ولم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

وأوضحت القائم بأعمال عميد كلية التجارة جامعة حلوان، أنه لم يتم الآن تحديد جدول امتحانات الطلاب المعتذرين عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بسبب الاشتباه أو الإصابة بكورونا، وذلك بعد الإعلان عن نتيجة كلية تجارة جامعة حلوان 2021، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن جدولهم بعد تحديد مجلس جامعة حلوان لخريطة الامتحانات الخاصة بهم .

وأكدت القائم بأعمال عميد كلية التجارة جامعة حلوان، أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أثناء تصحيح أوراق إجابات امتحانات الفصل الدراسي الثاني، قبل اعلان نتيجة كلية تجارة جامعة حلوان 2021، من حيث تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء التواجد في غرف الكنترولات، وكذلك التشديد على ارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة خلال مرحلة التصحيح والرصد، موضحة أن الجامعة تتبع توجيهات الأعلى للجامعات ومجلس جامعة حلوان بشأن التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية.