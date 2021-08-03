الأحد المقبل.. انطلاق تصفيات مسابقة أوليمبياد الطفل المصري بشمال سيناء

قال كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن تصفيات مسابقة «أوليمبياد الطفل المصري»، ستنطلق يوم الأحد المقبل، بإستاد العريش الرياضي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية للاوليمبياد، اليوم، في حضور عبد المقصود رمضان محمد، مدير إدارة الطلائع بالمديرية، وأعضاء اللجنة «فتحي الشناوي، موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم، هبه العكاوي، مدير المكتب الفني بمديرية الصحة، محمد سليم سلام، مدير مكتب الإعلام بديوان عام المحافظة».

وخلال الاجتماع أكد «راشد»، أن التصفيات ستكون في 14 لعبة جماعية وفردية، فيما أشار عبد المقصود رمضان، مدير إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة، إلى مشاركة 10 مراكز شباب علي مستوي المحافظة في «كرة القدم والطائرة والسلة واليد والعدو والوثب الطويل وتنس الطاولة والسباحة والكاراتيه والمصارعة ورفع الأثقال والتايكوندو ودفع الجلة».

وأضاف أن الفائزين في التصفيات علي مستوي المحافظة سيتم تصعيدهم للتصفيات علي مستوي المحافظات في الإسماعيلية خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح فتحي الشناوي، موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم، أن النسخة الثالثة من مسابقة أوليمبياد الطفل المصري تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إذ تم تدشين الاوليمبياد للطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية، والذي يسهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية وإلقاء الضوء على امتلاك القدرات التنظيمية لمثل تلك الدورات، مشددا على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية وتطهير الملاعب خلال التصفيات وتوقيع الكشف الحراري علي اللاعبين من خلال مديرية الصحة، فضلًا عن توفير طبيب وسيارة إسعاف في إستاد العريش خلال التصفيات.