طرح 356 فدانا للاستثمار الصناعي في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن طرح 356 فدانا جنوب المحافظة للاستثمار تلبية لطلبات المستثمرين بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، بعد أن تم إشغال أراضي المناطق الصناعية بنسبة ٩٩.٥% وإنشاء أكثر من 135 مشروعا صناعيا متنوعا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، أمس، مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والمستثمرين بالمنطقة وهيئة التنمية الصناعية، وخلال الاجتماع أكد المحافظ أن الدولة تقدم كافة التيسيرات والتسهيلات للمستثمرين الجادين وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأن هذه التسهيلات خلقت جيل جديد من صغار المستثمرين والشباب الجادين .

الدولة تساهم فى إعانة المتعثرين

وأشار إلى أن جهود الدولة ساهمت في إعانة الكثيرين الذين تعثرت مسيرتهم وعادوا للإنتاج مرة أخرى، لافتا إلى أن المحافظة تمنح مهلة 3 سنوات للجادين من المتعثرين لإعادة توفيق اوضاعهم، وسبق وأن منح المحافظ أحد المستثمرين مهلة لمدة عام يقوم بعدها بسداد باقي مستحقات الدولة حتى لاتتوقف حركة الإنتاج، وأشاد المحافظ بأحد الشباب الذي اقتحم مجال جديد في إنتاج البخور والعطور بجنوب بورسعيد ويقوم حاليا بالتصدير للأسواق الخارجية

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عقد اجتماعا امس مع اللواء أشرف محمود نائب رئيس الهيئة الصناعية واللواء حسام حنفي مستشار رئيس الهيئة وذلك بحضور أصحاب المصانع وشباب المستثمرين بالمنطقة، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، حيث ناقش اللقاء قيام هيئة التنمية الصناعية بطرح مجموعة من الأراضي لاصحاب المصانع ورجال الأعمال وشباب المستثمرين، وطرح 15 مستثمرا خلال اللقاء طلبات للحصول علي قطع أراضي طبقا للتيسيرات التي قدمتها هيئة التنمية الصناعية في هذا الأمر.