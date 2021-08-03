وزير التموين: احتياطي القمح يكفي لمدة 6 أشهر ونصف «لأول مرة»

استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية وما له من أثر كبير في ضبط الأسعار، مؤكدًا أن استراتيجية الدولة في هذا الصدد تعتمد على 3 محاور رئيسية، وهي ضمان توفير احتياطي استراتيجي لا يقل عن 6 أشهر، وضبط ورفع كفاءة سلاسل التوزيع في أنحاء الجمهورية، وتدبير التمويل المالي لشراء السلع.

وأضاف «المصيلحي» خلال كلمته في حفل افتتاح رئيس الجمهورية، للمدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا، أن القمح يخدم أكثر من 70% من المجتمع المصري، وجرت زيادة السعات التخزينية للصوامع، من 2.1 مليون طن في عام 2014، إلى 3.4 مليون طن في عام 2021.

مضيفا أن الرئيس السيسي، وجه بزيادة السعة إلى 5 ملايين طن، وجرى الاتفاق على إنشاء 60 صومعة حقلية، وكذلك إنشاء صوامع في مناطق الزراعات الجديدة وبخاصة في توشكى وشرق العوينات والفرافرة والضبعة وقنا وزيادة سعات بعض المواقع التي توجد فيها المساحات وسوف يكون ذلك في حدود 1.8 مليون طن إضافي لما هو موجود.

وتابع: «ولضبط منظومة تداول الأقماح جرى عمل منظومة معلومات متكاملة لإدارتها وهو ما أدى إلى خفض فاتورة الاستيراد 13% هذا العام، واحتياطي القمح يبلغ 6.5 شهر هذا العام، ولم نصل إلى هذا الرقم من قبل».