تعرف على طريقة الحجز في مركز تطعيم المسافرين بالإسكندرية

يعد مركز تطعيم المسافرين بالإسكندرية الكائن بمنطقة الحجر الصحي بميناء الإسكندرية، مركزا لتطعيم المسافرين بلقاح كورونا في الإسكندرية، بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تجهيز 125 مكتبا لتطعيم كورونا للمسافرين على مستوى المحافظات ليكون نصيب عروس البحر الأبيض المتوسط مركزا واحدا من مجموع 125 مركزا.

مكان مركز تطعيم المسافرين بالإسكندرية

يوجد مركز تطعيم للمسافرين بالإسكندرية في موقع الحجر الصحي بميناء الإسكندرية المتواجد غرب المحافظة بمنطقة بحري والتي تقترب من وسط المدينة ما يسهل الوصول إليه.

موعد عمل مركز تطعيم المسافرين بالإسكندرية

ووفقاً لما أعلنته وزارة الصحة والسكان المصرية، فإن مركز تطعيم المسافرين بالإسكندرية المقام في موقع الحجر الصحي بميناء الإسكندرية، يبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.

طريقة الحجز في مركز تطعيم المسافرين بالإسكندرية

ويتم الحجز في مركز تطعيم المسافرين بالإسكندرية المقام في موقع الحجر الصحي بميناء الإسكندرية، عبر موقع وزارة الصحة والسكان للتسجيل للحصول على لقاح كورونا من هنا ، واختيار المحافظة ثم اختيار مراكز تطعيم المسافرين، والتي توفر موعد خلال يومين على أقصى تقدير من موعد الحجز.

كيفية التسجيل في مركز تطعيم المسافرين بالإسكندرية في حال التسجيل المسبق؟

مع إطلاق مراكز تطعيم المسافرين، برز تساؤل هام حول كيفية التسجيل في مركز تطعيم المسافرين بالإسكندرية في حال التسجيل المسبق، وتمثلت الإجابة في الدخول إلى طلب التعديل وتغيير مكان مركز تلقي اللقاح إلى مركز تطعيم المسافرين بالإسكندرية.

نصائح للحجز في مركز تطعيم المسافرين بالإسكندرية

ونشرت وزارة الصحة والسكان نصائح حول التسجيل في مراكز تطعيم المسافرين بالإسكندرية، أبرزها أن على المواطنين التسجيل على موقع لقاح كورونا واختيار خانة تطعيم كورونا للمسافرين، ثم يظهر له مراكز المسافرين المتوفرة في هذه المحافظة ثم يختار أحد المراكز لتلقي التطعيم.

وأكدت أنه يتم تحديد موعد له خلال 72 ساعة وسيتم إرسال رسالة له عبر التليفون المحمول محدد فيها مركز التطعيم، مشيرة إلى أنه لا بد من إحضار الأوراق الخاصة بالمواطن وهي تأشيرة السفر وكذلك تذكرة السفر.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الدخول على موقع لقاح كورونا وحجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين على نهاية العام الحالي تحسبا لأي موجة متوقعة.