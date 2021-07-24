«مصر الخير» توزع 20 طن لحوم الأضاحى على أسر 55 قرية بأسوان

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تواصل الأجهزة المختلفة بالمحافظة، بالتنسيق مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، تقديم أوجه الدعم للفئات والأسر الأكثر احتياجاً، وفى هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود حملة «صك أضاحى 2021»، التي تنظمها مؤسسة مصر الخير، والتي ساهمت في توفير نحو 20 ألف كيلو جراما من اللحوم، عقب ذبح نحو 103 عجول، وبإشراف مباشر من مديرية الطب البيطري، حيث تم توزيع هذه اللحوم على 15 ألفا و750 أسرة، داخل 55 قرية بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة بالتعاون مع 95 جمعية تنمية مجتمع.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالجهود والدعم الكبير والدور التنموى البناء لمؤسسة مصر الخير، بقيادة فضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وبإشراف من اللواء عبدالعزيز علي، العضو المنتدب لمجلس أمناء المؤسسة لمساندتها للجهود الحكومية فى مختلف المجالات التنموية ومشاركتها المجتمعية فى مواجهة التحديات وتقديم مختلف أوجه الرعاية للبسطاء بكل أنحاء محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لفرع المؤسسة بأسوان، بأنه تم توزيع لحوم صك الأضاحى على الفئات والأسر المستهدفة بخطة محكمة تم إعدادها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى لوصول هذه اللحوم لمن يستحق من الأسر الأكثر احتياجاً، حيث تم توريد ذكور العجول الحية للذبح أثناء أيام التشريق.

وأكد أنه تم ذلك حسب معايير المؤسسة والمتمثلة في إعطاء الأولوية للأسر التي بدون عائل، والأسر التي تضم معاقا أو مريضا مزمنا، وتم الإعداد المسبق في نفس الوقت مع الجمعيات الشريكة صاحبة القدرات والسمعة المميزة بالمجتمع على مستوى القرية أو الحي، لتحقيق الشفافية الكاملة وأكبر استفادة ممكنة من توزيع هذه اللحوم، كما تم اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عملية الذبح والتغليف.