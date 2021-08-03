 الأورمان تنتهى من تجهيز 4150 وحدة سكنية بالأثاث والأجهزة الكهربائية

أعلن محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى انتهت من فرش وتجهيز 4150 وحدة سكنية من أثاث وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية لكل أسرة لتوفير كل متطلبات المسكن الكريم لهم.

وأوضح «فؤاد»، في بيان صحفي، اليوم، أن الوحدات السكنية شملت تجهيز 2000 وحدة سكنية بحى المحروسة، و 1100 وحده سكنية بحى الأسمرات، و 1000 وحدة سكنية بمشروع معاً في القاهرة، ومحافظة البحر الاحمر 50 وحدة سكنية بالغردقة .

وأكد أن تجهيز الوحدات السكنية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل الأسر من المناطق المهددة للحياة والعشوائية الى مجتمعات حضارية مكتملة تغير حياتهم للأفضل .

وأشار «فؤاد»، أن فرش الوحدات الجديدة ضم «غرفة نوم رئيسيه وغرفة نوم أطفال، وانترية، وغرفة سفرة وتجهيزالمطبخ»، بالإضافة إلى أجهزة كهربائية «ثلاجة وغسالة وبوتجاز»، لتسكين الأسر وتسليمهم الوحدات على المفتاح.

وأضاف ان الجمعية تسعى لتوفير حياة كريمة لتنمية وتطوير مستوى معيشة الأسر غير القادرة فى إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأسر الأكثر احتياجًا بشكل عام وتقديم مساعدات إنسانية في القرى الأكثر احتياجاً .

يذكر أن جمعية الأورمان سبق لها أن نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية كالمساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في جميع المحافظات من كرتونة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظات وفي القاهرة.